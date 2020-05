Kielce: Dyrekcja Głównego Urzędu Miar - budowa kampusu laboratoryjnego niezagrożona

Budowa kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach nie jest zagrożona - ocenia dyrekcja GUM. Informacje o rzekomym wycofaniu się z realizacji inwestycji w Kielcach są nieprawdziwe – zapewnia.

Pogłoski o tym, że budowa kampusu GUM w Kielcach może być zagrożona, pojawiły się w ostatnich dniach w komentarzach niektórych świętokrzyskich samorządowców. Podnoszono, że niepewne jest finansowanie inwestycji. Według wstępnych założeń, budowa miała się rozpocząć jeszcze w tym roku i jak zapewniają przedstawiciele GUM, mimo pandemii koronawirusa ten termin może zostać dotrzymany.

"Realizacja inwestycji nie jest zagrożona. Środki na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoriów Głównego Urzędu Miar nie zostały przesunięte na inne cele w związku z pandemią koronawirusa" - powiedziała PAP zastępca dyrektora GUM Olga Tworek.

"Dokumentacja projektowa dla inwestycji została formalnie odebrana przez zamawiającego w styczniu. Natomiast termin otwarcia ofert w przetargu na generalnego wykonawcę robót budowlanych został wyznaczony na 22 czerwca" - dodała.

Budowa Kampusu GUM ma być możliwa dzięki środkom unijnym - uzyskała ona wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego w kwocie blisko 140 milionów złotych.

"Projekt - ze względu na swoją wartość oraz znaczenie dla województwa świętokrzyskiego - jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli KE. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego regularnie konsultuje z przedstawicielami KE zagadnienia związane z jego realizacją. Wysokość współfinansowania projektu ze środków UE wynika z porozumienia o dofinansowaniu i ewentualne zmiany w tym zakresie powinny być uzgadniane na poziomie KE" - dodała.

Zmiany mogą polegać na zwiększaniu dofinansowania inwestycji ze środków unijnych - potwierdza w rozmowie z PAP marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. Szczegółów na razie nie zdradza.

"Jesteśmy przygotowani na to, żebyśmy mogli zwiększyć jeszcze swój udział finansowy z RPO do tego projektu. Negocjujemy kwestie pomocy publicznej, żeby było to zgodne z wytycznymi Komisji. To nie są proste procedury. Rozmowy z KE są prowadzone przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, wszystko zmierza w dobrym kierunku" - powiedział Bętkowski.

Kampus Głównego Urzędu Miar ma powstać na 11-hektarowej działce przy ulicy Wrzosowej w Kielcach. Instytucja powstanie na północnym zboczu góry Hałasa. Za tą lokalizacją przemawiało oddalenie od źródeł potencjalnych niekorzystnych oddziaływań (w zakresie drgań, hałasu, zanieczyszczeń i promieniowania elektromagnetycznego) oraz dobra dostępność infrastruktury komunikacyjnej.

Ogłoszony przetarg dotyczy budowy pierwszego etapu inwestycji, w ramach którego powstanie sześć laboratoriów - akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, wraz z laboratorium długości, masy, termometrii, metrologii interdyscyplinarnej. Planowane jest także wykonanie budynków warsztatów oraz magazyn materiałów łatwopalnych.

Całkowity koszt budowy kampusu szacowany jest na 162 mln zł. Kampus laboratoryjny GUM ma powstać w Kielcach do 2023 roku.