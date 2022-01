Kielce: uruchomiono aplikację, która ma ułatwić kontakt z urzędem

Kielecki magistrat uruchomił aplikację służącą do komunikacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem i jednostkami organizacyjnymi miasta. Dzięki niej kielczanie mogą zgłaszać problemy wymagające interwencji służb, ale również własne pomysły dotyczące funkcjonowania miasta.

Aplikację "ulepszamy Kielce" zaprezentowano w środę podczas konferencji prasowej. "Chcemy skracać dystans między mieszkańcami a urzędem" - poinformował prezydent Kielc Bogdan Wenta.

"Aplikacja jest też elementem podnoszącym bezpieczeństwo, czystość i jakość życia w mieście, wspierającym działania służb. Zachęcam wszystkich kielczan do korzystania z tego nowoczesnego narzędzia i do współpracy" - powiedział.

Aplikacja dostępna jest pod adresem www.ulepszamy.kielce.eu oraz w wersji mobilnej. Bezpłatnie można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. W aplikacji można np. zgłosić dewastację mienia, awarię oświetlenia, bariery architektoniczne czy przepełnione kosze. Kielczanie mogą również zgłaszać swoje pomysły i w ten sposób włączyć się w sprawniejsze zarządzanie i funkcjonowanie miasta.

"Chcemy budować nowoczesne miasto, w efektywny sposób komunikować się z mieszkańcami i zachęcać ich do zaangażowania się w rozwój Kielc. Nie w każdej sytuacji będziemy mogli podjąć działania. Jeżeli się okaże, że sprawa, którą Państwo zgłoszą, nie dotyczy bezpośrednio miasta lub terenu, którym ono zarządza, wówczas taka informacja pojawi się w komunikacie zwrotnym" - tłumaczyła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

Dzięki informacjom pozyskanym od mieszkańców urząd miasta chce poszerzać usługi dostępne w aplikacji. Stworzona ma zostać m.in. mapa stojaków rowerowych, czy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Kielcach.

Zgłoszenia podzielono na osiem głównych kategorii, te z kolei na podkategorie, a do ich obsługi zostały wskazane konkretne wydziały czy biura w Urzędzie Miasta. Po pobraniu aplikacji na mapie zgłoszeń należy wybrać kategorię, kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji, następnie należy dodać opis, numer kontaktowy, ewentualnie zdjęcia zdarzenia lub napotkanej sytuacji oraz wysłać zgłoszenie.

"Przekazane informacje trafią do odpowiednich jednostek w mieście. Obecnie są to Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Biuro Smart City, Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Zarząd Dróg oraz Straż Miejska. Status zgłoszenia oznaczony jest różnymi kolorami, co pozwala użytkownikowi na bieżąco śledzić przebieg sprawy. Zalogowani użytkownicy mają dostęp do swoich zgłoszeń, które można przekazywać również anonimowo" - zaznaczył Leszek Najgeburski z Biura Smart City Urzędu Miasta Kielce.

Dzięki aplikacji można korzystać również z ważnych dla mieszkańców informacji np. o remontach dróg czy ostrzeżeń meteorologicznych.

Koszt wdrożenia i utrzymania aplikacji to 60 tys. złotych, w 85 proc. został wsparty funduszami unijnymi.