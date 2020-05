Kilka linii lotniczych częściowo wznowi loty z Budapesztu w czerwcu

Kilka linii lotniczych wznowi w czerwcu w ograniczonym zakresie loty z Budapesztu – poinformowało w czwartek międzynarodowe lotnisko im. Ferenca Liszta w węgierskiej stolicy.

British Airways planuje wznowienie lotów do Londynu, Eurowings do Stuttgartu, Jet2 Leeds do Manchesteru, Qatar Airways do Ad-Dauhy, Swiss do Zurichu, a Emirates do Dubaju.

Już w maju loty z Budapesztu na 15 trasach wznowiły tanie węgierskie linie lotnicze Wizz Air, a KLM ponownie lata do Amsterdamu. W ciągu ostatniego tygodnia w Budapeszcie odleciało lub wylądowało około 100 samolotów.

Lotnisko w Budapeszcie, szykując się na stopniowe przywrócenie połączeń, wprowadziło specjalne środki bezpieczeństwa, takie jak przestrzeganie odległości 1,5 m, stałe odkażanie i zapewnienie w różnych miejscach substancji odkażających do rąk.

W kwietniu lotnisko obsłużyło tylko 9 870 pasażerów, podczas gdy rok wcześniej w tym samym miesiącu było to 1,3 mln osób.

Lotnisko szacowało pod koniec kwietnia, że może stracić w tym roku 6-8 mln pasażerów w stosunku do 17 mln przewiezionych w zeszłym roku, a ruch nie powróci do ubiegłorocznego poziomu także 2021 roku.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska