Kino Polska TV traci oglądalność, ale zyskuje na reklamach

Kino Polska TV poinformowało, że łączna sprzedaż reklam w pierwszym kwartale 2022 roku wygenerowała 23,8 mln zł, czyli o 12,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody grupy z emisji wzrosły o 16,9 proc. w ujęciu rocznym i wyniosły 35,2 mln zł.

W pierwszym kwartale 2022 roku łączna oglądalność kanałów grupy wyniosła 2,69 proc. i była niższa o ok. 10,9 proc. rok do roku, przy uwzględnieniu porównywalnej grupy widowni komercyjnej.

Członek zarządu Levent Gültan ocenił, że jeśli wojna zahamowała rynek reklam to na krótko, a oczekiwany jest wzrost ludności Polski, w związku z napływem imigrantów

Według prezesa Bogusława Kisielewskiego oglądalność kanałów informacyjnych zwiększyła się w znacznym stopniu, ale jest to efekt krótkoterminowy.

Kino Polska TV nie obawia się fluktuacji na rynku reklamy, a sygnały z rynku wskazują na jego jednocyfrowy wzrost w tym roku - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas wideokonferencji. W ocenie zarządu pozytywny wpływ na Kino Polska TV ma zmiana grupy widowni komercyjnej.

- Nie jesteśmy tak zależni od rynku reklam, abyśmy musieli się mocno obawiać o fluktuacje na tym rynku. Jeśli chodzi o cały rynek, na razie nie ma sygnałów, by reklamy miały być zredukowane w drugim półroczu - stwierdził prezes Bogusław Kisielewski.

- Prognozy domów mediowych wskazują, że rynek reklamy wzrośnie w tym roku jednocyfrowo - dodał.

W ocenie zarządu pozytywnie na wyniki wpływa zmiana grupy widowni komercyjnej z 16-49 na 16-59.

- Poszerzyliśmy grupę komercyjną, co mocno nam pomaga i uodparnia na zawirowania. Generuje nam to dodatkową grupę widzów - wyjaśnił prezes.

W pierwszym kwartale 2022 roku łączna oglądalność kanałów grupy wyniosła 2,69 proc. i była niższa o około 10,9 proc. rok do roku, przy uwzględnieniu porównywalnej grupy widowni komercyjnej (SHR%, All 16-59, live). W 2021 roku grupa raportowała udział w oglądalności przy uwzględnieniu węższego zakresu grupy wiekowej (SHR%, All 16-49, live), co dawało wówczas udział w oglądalności na poziomie 2,53 proc.

Efekt krótkoterminowy

Członek zarządu Levent Gültan ocenił, że jeśli wojna zahamowała rynek reklam to na krótko, a oczekiwany wzrost ludności Polski, w związku z napływem imigrantów, może pozytywnie przełożyć się na rynek.

- Wojna w Ukrainie spowodowała znaczny wzrost zainteresowania widzów przede wszystkim kanałami informacyjnymi, w związku z czym inne kategorie programowe, przede wszystkim filmowe i serialowe, zanotowały spadki oglądalności - mówiła członek zarządu Katarzyna Woźnicka.

Według prezesa Kisielewskiego oglądalność kanałów informacyjnych zwiększyła się w znacznym stopniu, ale jest to efekt krótkoterminowy, wróci do normy i oglądalność kanału Kino Polska będzie rosła. Jak zaznaczył, kanały informacyjne nadal mają wysoką oglądalność, ale nie jest to już taki poziom jak w marcu.

Prezes, pytany o inflację i możliwość przenoszenia wyższych kosztów na klientów oraz posiadane klauzule indeksacyjne w umowach na emisje, poinformował, że grupa stara się w takich sytuacjach rozmawiać z klientami.

- W wielu umowach mamy takie klauzule. Duża część umów jest w walutach, więc problem jest skomplikowany. Jeśli mamy takie klauzule, przystępujemy z klientem do rozmowy, nie jest to wprowadzane automatycznie. Zależy nam na partnerskim sposobie prowadzenia biznesu - stwierdził prezes Kisielewski.

W jego ocenie, pojawianie się na rynku VOD (video on demand - wideo na życzenie) nowych graczy nie powinno negatywnie wpływać na oglądalność. Nie ma bowiem korelacji ujemnej pomiędzy liczbą serwisów streamingowych a oglądalnością telewizji.

Dodał, że problemy mogą być raczej po stronie graczy na tym rynku ze względu np. na konkurencję cenową.