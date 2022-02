Klarna wprowadza w Polsce dwa nowe produkty

Klarna, globalny bank detaliczny oraz dostawca płatności i usług zakupowych, ogłosiła plany wprowadzenia do Polski dwóch swoich najszybciej rozwijających się produktów: metodę płatności Pay Now oraz globalny klub bonusów. Oba produkty dla e-commerce będą dostępne na wszystkich rynkach, na których działa firma, do końca 2022 roku.

Klarna udostępni w Polsce opcję Pay Now ("Zapłać Teraz"). Pozwala ona za pomocą jednego kliknięcia zrealizować płatność kartą w sklepach wszystkich partnerów detalicznych firmy.

Firma zapowiada też uruchomienie nad Wisłą swojego globalnego klubu bonusów także w Polsce. Użytkownicy będą nagradzani za każdą terminową płatność.

- Nagradzamy wszystkie terminowo opłacone zakupy, od tych większych, po te codzienne, jak płatności za usługi mobilności miejskiej, rozrywkę czy dostawę jedzenia - mówi Sebastian Siemiątkowski, CEO i współzałożyciel Klarny.

Nagroda za terminowość

Płatności e-commerce