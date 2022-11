Klastry sprzyjają wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań

Rozwijane w klastrach innowacyjne technologie mogą być kluczowym elementem zielonej transformacji. Finansowanie ich powinno być elementem polityki gospodarczej regionów. Ale tracą one wpływ na najlepsze klastry, które przechodzą pod skrzydła administracji państwowej.

Nowe rozwiązania, przyspieszające wprowadzenie zielonej transformacji, są szczególnie ważne na Śląsku.

W tym regionie znajdziemy najwięcej aktywnych klastrów; trzy z nich mają status krajowych klastrów kluczowych (w sumie w skali kraju jest ich 19).

Huawei Polska uważa, że - z punktu widzenia energetyki słonecznej - Śląsk jest szczególnie interesujący; atutem są tereny pokopalniane czy poprzemysłowe.

Zielona transformacja Europy to proces wymagający nowych, skuteczniejszych rozwiązań w wielu dziedzinach gospodarki. Klastry, zrzeszające zwykle niewielkie, ale aktywne i innowacyjne firmy, są jednym z ważnych elementów tej transformacji, przyspieszając powstawanie i implementację nowych rozwiązań i technologii.

– Zielona transformacja nie stanie się bez transformacji cyfrowej. Sieć Badawcza Łukasiewicz wspomaga obydwie transformacje – powiedział Marcin Kraska, wiceprezes ds. badań i rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz, w czasie konferencji „Rola Klastrów we wspieraniu europejskiej zielonej transformacji, digitalizacji gospodarki i wzmocnieniu przedsiębiorstw”, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach Kongresu Klastrów Polskich.

Jako przykład znaczenia nowych technologii Marcin Kraska przytoczył dane z raportu Digital Europe, mówiące, że technologie cyfrowe tworzone w sektorze ICT do 2030 roku pozwolą uniknąć niemal 10 razy więcej CO2 niż wynosi ślad węglowy tego sektora.

Śląsk szczególnie potrzebuje nowoczesnych technologii energetycznych

Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego, stwierdził, że region liczy na klastry jako podmiot, który może nadać wspomnianym zmianom szczególnej dynamiki.

– Klastry są zakorzenione w strategii województwa. Chcemy wspierać ich rozwój, także poprzez wsparcie nowych gałęzi przemysłu, które te klastry generują – powiedział Wojciech Kałuża.

Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i wiceprezes European Clusters Alliance, zauważył, że pod względem organizacji klastrowych Śląsk należy do najbardziej aktywnych regionów w kraju. Jest w nim najwięcej aktywnych klastrów, a trzy z nich mają status krajowych klastrów kluczowych (w całym kraju tego typu klastrów jest 19, więc nie każdy region może się pochwalić posiadaniem choć jednego). Na Śląsku krajowe klastry kluczowe to MedSilesia, Śląski Klaster Lotniczy i klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Wojciech Kałuża zapowiedział, że władze regionu starają się także wspierać klastry energetyczne, chcąc zwiększyć udział energetyki prosumenckiej, rozproszonej w miksie energetycznym.

Tereny poprzemysłowe mogą być miejscem budowy energetyki słonecznej

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. inwestycji, strategii i komunikacji w Huawei Polska, zauważył, że - z punktu widzenia energetyki odnawialnej - województwo śląskie jest szczególnie interesującym obszarem dla jego firmy.

– Wielkim atutem są tereny pokopalniane czy poprzemysłowe. Na samych dachach Huty Łabędy można postawić panele o mocy wielu MW. Wiele można także stawiać na hałdach – powiedział Ryszard Hordyński.

Huawei trzy dekady temu zaczął produkować sprzęt telekomunikacyjny. Firma szybko się zorientowała, że dla jej klientów, ale także dla niej największym wydatkiem pozostaje energia.

– Skoro energia jest tak dużym kosztem, to zaczęliśmy pracować nad tym, jak można ją oszczędzić, zmniejszyć koszty z nią związane. Specjalizujemy się w technologiach cyfrowych, zaczęliśmy myśleć o cyfrowej energetyce Digital Power. To różnego rodzaju instalacje energetyczne, które korzystają zarówno z generatorów energii, jak i z przepływu danych, dzięki którym ich użytkownicy wiedzą, kiedy trzeba zmienić jakieś parametry, a także antycypować awarie – powiedział Ryszard Hordyński.

Dziś urządzenia stosowane w energetyce są ważnym elementem działalności firmy, która jest m.in. producentem inwerterów, stanowiących serce układu fotowoltaicznego.

– Ich koszt to ledwie 10 proc. całej instalacji, ale od nich zależy, ile energii wygenerujemy – przypomniał Ryszard Hordyński.

Huawei produkuje także magazyny energii w trzech wielkościach: 10-15 kW dla odbiorców indywidualnych, średnie o wielkości 200 kW, a także magazyny dla dużych firm (wielkości 2 MW).

Unia Europejska wierzy w klastry, ale już nie finansuje samego ich istnienia

Gigantyczny potencjał widzi w klastrach także administracja Unii Europejskiej. Jakub Boratyński, dyrektor „Sieci i Zarządzanie” w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), powiedział, że klastry powinny być elementem polityki gospodarczej formułowanej przez regiony.

Zauważył, że w regionach, gdzie działa najwięcej klastrów, bezrobocie jest mniejsze, wzrost PKB - wyższy, a także relatywnie więcej zgłasza się w nich patentów, co świadczy o innowacyjności ich gospodarek.

– Uczestniczymy w trudnym i konkurencyjnym wyścigu z innymi potęgami gospodarczymi i potencjał innowacyjny jest kluczowy dla przetrwania UE jako liczącego się gracza. Dla nas istotne, by klastry były dostrzegane z punktu widzenia planowania funduszy – powiedział Jakub Boratyński.

Według niego polityka klastrowa UE przeszła już etap pionierski – pompowania pieniędzy w powstawanie klastrów.

– Obecnie środki nie są przeznaczane na finansowanie codziennej aktywności klastrów, ale dostępu do informacji, networkingu i współpracy organizacji klastrowych, także z organizacjami poza UE – powiedział Jakub Boratyński.

Zauważył, że po zmianie priorytetów finansowania, liczba klastrów w Polsce spadła, ale to oznacza, że przetrwały te klastry, które realnie odpowiadały na gospodarcze potrzeby.

Wybór inteligentnych specjalizacji powinien zależeć od przemysłu

Krzysztof Krystowski zwrócił uwagę jednak, że w polskim schemacie finansowania klastrów obowiązuje podział, w myśl którego regiony wspierają regionalne klastry, a krajowe klastry kluczowe są finansowane z budżetu krajowego.

Inaczej mówiąc: np. władze województwa śląskiego nie mogą finansować trzech największych i najważniejszych klastrów działających na ich terenie, bo mają już one status krajowych klastrów kluczowych...

Według Wojciecha Kałuży to nielogiczne.

– Będziemy mocno stali na stanowisku, że dla nas priorytetem są też klastry kluczowe i je także musimy wspierać. Trzeba stworzyć taką możliwość – powiedział Wojciech Kałuża.

Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zwrócił uwagę na inny aspekt finansowania klastrów: dobór inteligentnych specjalizacji, rozwijanych w danym województwie.

– Do tej pory inteligentne specjalizacje chcieliśmy zaprojektować na urzędniczym biurku. W Lubuskiem po raz pierwszy postanowiliśmy oddać to w ręce specjalistów, poszukać odpowiedzi wśród przedsiębiorców, by tworzyli go specjaliści. Zwykle, kiedy przedstawialiśmy propozycje naszych inteligentnych specjalizacji, które chcielibyśmy rozwijać, administracja europejska zawsze pytała "a skąd to wiecie?"... Ostatecznie wyglądało na to, że Komisja Europejska i my mówiliśmy o czymś innym. Tym razem było nam łatwiej, bo konkretne obszary wskazali sami przedsiębiorcy – powiedział Jarosław Flakowski.