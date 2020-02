Klienci UPC Polska skorzystali w 2019 r. z prawie 3,2 mln usług

UPC Polska odnotowała w 2019 roku trzykrotnie szybszy wzrost bazy klientów niż rok wcześniej. Blisko 1,5 mln klientów łącznie skorzystało z prawie 3,2 mln usług firmy (wzrost o 4 proc. rok do roku) - poinformował w czwartek dyrektor generalny UPC Polska Robert Redeleanu.

"Rok 2019 był dla nas przełomowy. Staliśmy się w pełni konwergentnym operatorem zapewniającym klientom najlepszej jakości usługi stacjonarne i komórkowe, których filarem jest nasza nowoczesna sieć gigabitowa" - podkreślił Redeleanu.

W czwartym kwartale 2019 r. liczba użytkowników internetu wzrosła o 18,2 tys., do nieco ponad 1,2 mln, czyli o 58,6 tys. więcej niż w 2018 r. Liczba użytkowników modemu Connect Box była wyższa o 104 tys. i wyniosła na koniec roku 704 tys. Jak wskazała firma, wzrosty wynikały m.in. z programu podnoszenia prędkości internetu, dzięki któremu średnia prędkość, z której korzystają klienci, na koniec roku wyniosła 250 Mb/s.

Liczba subskrybentów cyfrowej telewizji w czwartym kwartale 2019 r. wzrosła o 6,2 tys., a w ujęciu rocznym o 26 tys., co dało łącznie wynik prawie 1,1 mln. Liczba użytkowników platformy Horizon, w porównaniu z rokiem poprzednim, była wyższa o 88 tys. i wyniosła 731 tys. UPC rozszerzyło także liczbę platform, na których dostępna jest aplikacja Horizon GO, pozwalająca na oglądanie programów na wielu urządzeniach, w domu i poza domem. Obecnie z aplikacji można korzystać na Android TV, Amazon Fire TV oraz Apple TV.

W 2019 roku UPC Biznes odnotowało 12 proc. wzrost przychodów rok do roku. Wynikał on przede wszystkim z pozyskiwania nowych klientów, których liczba wzrosła o prawie 9 tys. To efekt ciągłych inwestycji w sieć, organizację sprzedaży i portfolio produktów: szybki, niezawodny internet, telewizję biznesową, usługi zwiększające cyberbezpieczeństwo w firmach, a także rozwiązania mobilne.

Jak zapowiedział Redeleanu 2020 r. "będzie rokiem innowacji". "Jesteśmy w pełni skoncentrowani na dalszym rozwoju i gotowi konkurować z największymi graczami, aby budować pozycję lidera na rynku usług konwergentnych" - dodał.