Kogo „utopi” opłata reprograficzna?

Opłata reprograficzna może utopić polskich importerów sprzętu elektronicznego - taką tezę ogłosił w Radio Maryja ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego, po czym sam ją obalił. Wskazał jednak na kilka aspektów wprowadzenia i zasad działania opłaty reprograficznej, na które nie zwracamy chyba dostatecznej uwagi.

Kręte drogi opłaty reprograficznej w Polsce

Jak widać zdecydowanie zapomniał o tym, że płyty równie często, a może nawet częściej kopiowano dla innych, rozpowszechniając za darmo owoce pracy artystów. To trochę tak, jakby namawiać doktora Szołuchę, żeby świadczył usługi za darmo - udzielał porad, przygotowywał opinie prawne czy prowadził wykłady. Chociaż w zasadzie to nie do końca tak - jakby miał przygotować jedną poradę, jedną opinię i jeden wykład, za które dostałby zapłatę uwzględniającą jednokrotne przygotowanie tych prac, a potem przez lata oglądać jak wszyscy dookoła za darmo z tego jednego wykładu czy opinii korzystają.Opłata reprograficzna to termin znany w Polsce od niemal dwóch dekad, ale w zasadzie nie istniejący w praktyce. Środowiska muzyków starają się o wprowadzenie takiego mechanizmu, ale na razie jest to nieskuteczne. Co prawda objęto taką opłatą np. czyste płyty CD, ale kto ich jeszcze używa? Pamięci masowe w zasadzie wyparły już nośniki CD. Walka o rozszerzenie opłaty reprograficznej na urządzenia, w których obecnie nagrywa się i przechowuje pliki muzyczne jest więc jak najbardziej celowym działaniem - to płyty CD odchodzą do lamusa, więc opłatę powinno się przenieść tam, gdzie przeniosło się kopiowanie plików.Czytaj także: Bliżej unijnych uregulowań internetowych platform. Polska zgłosiła postulaty To zresztą także wkrótce odejdzie do lamusa, bo rośnie trend rozpowszechniania i odbierania muzyki online, zamiast przechowywania jej w pamięci urządzenia. W tym wypadku opłaty dotyczą odsłuchania utworu, co teoretycznie mocniej chroni muzyków, bo dotyczy nie tylko wydanych płyt, ale także utworów opublikowanych tylko w sieci. Z drugiej jednak strony są to na razie bardzo niskie stawki. Według Mariana Szołuchy to kolejny argument za tym, aby nie wprowadzać opłaty reprograficznej.Warto jednak przyjrzeć się innemu wskazanemu przez Mariana Szołuchę zjawisku - wprowadzenie opłaty może spowodować odejście części nabywców w stronę kupowania sprzętu bezpośrednio z Chin poprzez serwisy handlu online. Już dziś można często kupić smartfony czy tablety w Chinach w cenie wystarczająco niskiej, by zaryzykować brak polskiej gwarancji. Zwiększenie różnicy cen między sprzętem importowanym bezpośrednio, a kupowanym w polskich sieciach sprzedaży tylko wzmocni ten trend.