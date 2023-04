Kolejna fala zwolnień pracowników sieci społecznościowej Facebook; pracę straci 10 tys. osób

Koncern Meta, właściciel sieci społecznościowej Facebook, rozpoczął kolejną falę zwolnień pracowników; w myśl ogłoszonego w marcu planu pracę straci 10 tys. osób - poinformowała BBC.

Dyrektor generalny Meta Platforms i twórca Facebooka Mark Zuckerberg powiedział, że zwolnienia są kluczem do zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa, dostosowania się do nowej rzeczywistości gospodarczej i umożliwienia firmie inwestowania w przyszłość. Meta, która jest również właścicielem aplikacji Instagram i komunikatora WhatsApp, zwalnia pracowników z uwagi na zmniejszenie rynku reklam w 2022 roku. Pierwsza fala zwolnień, do której doszło pod koniec ubiegłego roku, objęła ok. 11 tys. osób, czyli 13 proc. zatrudnionych - napisała BBC.

Na pierwszy ogień wśród zwalnianych poszli pracownicy zespołu rekrutacyjnego. Następni w kolejności są pracownicy działów IT, a w maju z pracą żegnać się mają zatrudnieni w działach biznesowych i administracyjnych. Meta poinformowała, że proces redukcji zatrudnienia może nie zakończyć się w tym roku - czytamy w komunikacie BBC.

BBC przypomniała też, że na całym świecie od początku roku w branży internetowej pracę straciło ok. 170 tys. osób, a wśród przedsiębiorstw, które zwolniły najwięcej pracowników znajdują się tacy giganci jak Amazon czy Google.