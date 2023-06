Kolejna faza inwestycji Intela w Polsce - trwają uzgodnienia

Trwają uzgodnienia kolejnej fazy inwestycji Intela w Polsce - przekazał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas VI edycji Forum Wizja Rozwoju.

"Miałem przyjemność ostatnio, kilka dni temu, otwierać w Polsce największą, najważniejszą inwestycję zagraniczną, jaka kiedykolwiek w Polsce została uplasowana, ulokowana. To inwestycja Intela. Jest ona nie tylko największa, to w pierwszej fazie około 20 mld zł, ale w kolejnej fazie kolejne potężne środki. To cały czas jest jeszcze w uzgodnieniach z naszymi partnerami z Intela" - powiedział Morawiecki.

Intel poinformował w piątek, że chce zainwestować 4,6 mld dol. i zatrudnić 2 tys. osób w zakładzie integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia. To największa inwestycja typu greenfield w historii Polski.

Intel z siedzibą w Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to - założony w 1968 r. - koncern z branży nowych technologii. Jest jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma, notowana na giełdzie NASDAQ, wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników, a na całym świecie ponad 120 tys.