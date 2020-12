Kolejne firmy dołączyły do programu klimatycznego Amazona

Koncern Uber Technologies, amerykańskie linie lotnicze JetBlue oraz trzy inne firmy dołączyły do zainicjowanego przez Amazona i organizację Global Optimism funduszu na rzecz neutralności węglowej The Climate Pledge - ogłosił w środę koncern Jeffa Bezosa.

Wraz z Uberem i JetBlue do grona sygnatariuszy programu dołączyły w środę także spółki: Rivian, Cabify oraz Boom Supersonic. W sumie do Climate Pledge należy już 18 przedsiębiorstw i marek z całego świata, oprócz wymienionych oraz Amazona m.in.: Henkel, Siemens, Verizon, Mercedes-Benz i Best Buy.

Powołany w 2019 r. przez Amazona wraz z organizacją pozarządową Global Optimism "Pakt Klimatyczny" (The Climate Pledge) to fundusz inwestujący w firmy opracowujące rozwiązania korzystne dla środowiska. Sygnatariusze programu, w tym sam koncern, deklarują ponadto sprowadzenie emisji netto dwutlenku węgla z prowadzonej działalności do zera do 2040 r., czyli na 10 lat przed terminem wyznaczonym w porozumieniu paryskim.

W środowym komunikacie dotyczącym nowych członków programu Jeff Bezos ocenił, iż "sektor transportu odgrywa krytyczną rolę w przyśpieszeniu naszych planów dotyczących zredukowania emisji" gazów cieplarnianych.