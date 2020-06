Kolejne firmy wycofują reklamy z Facebooka w proteście przeciwko nieskutecznej moderacji treści

W ramach bojkotu szereg amerykańskich firm, w tym Verizon, Patagonia i The North Face, tymczasowo wycofało reklamy z Facebooka. Koncerny zarzucają serwisowi, że nie radzi sobie z usuwaniem ze swoich stron dezinformacji i mowy nienawiści.

Amerykańskie firmy coraz liczniej dołączają do kampanii społecznej Stop Hate for Profit zapoczątkowanej w USA przez organizacje obywatelskie po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda. Grupy protestują m.in. przeciwko niedbałemu, ich zdaniem, podejściu dużych mediów społecznościowych do usuwania z sieci mowy nienawiści, przemocy i dezinformacji.

W ramach bojkotu szereg firm zdecydowało się wycofać w lipcu swoje reklamy z Facebooka. "Reklamy firm umieszczane są często przy materiałach zawierających mowę nienawiści, teorie spiskowe. Większość firm się temu sprzeciwia" - przyznała zaangażowana w kampanię Liga Antydefamacyjna, walcząca z antysemityzmem i uprzedzeniami wobec Żydów.

Do akcji dołączył m.in. konglomerat telekomunikacyjny Verizon, zwłaszcza kiedy okazało się, że jego reklama umieszczona została tuż obok materiału zawierającego treści antysemickie, stworzonego przez grupę QAnon znaną z rozprzestrzeniania teorii spiskowych; ponadto firmy produkujące odzież sportową, jak Patagonia i The North Face oraz producent lodów Ben&Jerry's.

"Zawieszamy nasze reklamy na platformie do momentu, aż Facebook przedstawi rozwiązanie dotyczące blokowania szkodliwych treści w serwisie" - powiedział przedstawiciel Verizon agencji Reutera.

Facebook zapowiedział, że ściśle współpracuje z organizacjami obywatelskimi i że jest także w kontakcie z reklamodawcami.

"Szanujemy każdą decyzję marek i skupiamy się na naszej pracy przy usuwaniu mowy nienawiści i innych nieodpowiednich treści z serwisu" - powiedziała Reuterowi Carolyn Everson, wiceszefowa Facebooka ds. globalnych rozwiązań reklamowych firmy.