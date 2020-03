Kolejne infekcje koronawirusem wśród pracowników Amazona w USA

Amazon odnotował nowe zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród zatrudnionych w centrach dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy oskarżyli firmę, że nie zapewnia im wystarczającej ochrony przed wirusem. Wyjaśnień od koncernu zażądali też amerykańscy senatorowie.

Amazon przyznał, że zakażenie Covid-19 zdiagnozowano wśród kilku pracowników, zatrudnionych w sześciu należących do firmy centrach dystrybucyjnych na terytorium Stanów Zjednoczonych. W niektórych przypadkach koncern postanowił zamknąć zakłady i przeprowadzić ich dezynfekcję. Pracownicy, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi, zostali odesłani na kwarantannę.

Informacja o wzroście zachorowań wśród pracowników pojawiła się krótko po tym, jak firma ogłosiła zamiar zatrudnienia dodatkowych 100 tys. osób, żeby poradzić sobie z rosnącym napływem zamówień od klientów. Aby przyciągnąć chętnych, Amazon postanowił podnieść stawki godzinowe za pracę o dwa dolary w USA, dwa funty w Wielkiej Brytanii i ok. dwa euro w UE. Firma zapowiedziała, że na podwyżki dla pracowników przeznaczy łącznie 350 mln dolarów.

Jak podał dziennik "Washington Post", pracownicy oskarżyli firmę, że nie zapewnia im odpowiedniej ochrony przed koronawirusem. Niektórzy zatrudnieni skarżą się, że Amazon zmusza ich do wyrobienia normy godzinowej, co oznacza że np. nie mają przerwy na to, żeby umyć ręce po kichnięciu czy kaszlnięciu. Inni informują, że nadal muszą brać udział w codziennych odprawach, gdzie w jednym miejscu gromadzeni są wszyscy pracownicy zaczynający zmianę.

Po tym, jak w ubiegłym tygodniu zakażenie Covid-19 stwierdzono u pracowników Amazona w Hiszpanii i Włoszech, już ponad 1500 zatrudnionych przez firmę podpisało petycję, wzywającą koncern do zagwarantowania im bezpiecznych warunków pracy.

Także w ubiegłym tygodniu czterej senatorowie USA, w tym Bernie Sanders, pretendujący do partyjnej nominacji Demokrató na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oraz Cory Booker, Sherrod Brown i Robert Mendez, wysłali list do szefa Amazona. Wyrazili w nim obawę, że firma kierowana przez Jeffa Bezosa nie robi wystarczająco wiele, żeby zabezpieczyć swoich pracowników przez epidemią.

"Mocno naciskamy na to, żeby firma na pierwszym miejscu postawiła zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan pracowników" - napisali senatorowie. I podkreślili, że jeśli Amazon nie zapewni odpowiednich warunków BHP w swoich centrach dystrybucyjnych, to może "narazić całe państwo na ryzyko". Politycy oczekują, że Bezos do czwartku odpowie na skierowane do niego w liście pytania.

Rzeczniczka firmy Lisa Levandowski zapewniła, że Amazon robi wszystko, żeby chronić podwładnych.

"Wspieramy indywidualnych pracowników, działamy zgodnie z wytycznymi lokalnych władz, przyjęliśmy ekstremalne zabezpieczenia sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim zatrudnianym w naszych zakładach" - napisała rzeczniczka w oświadczeniu przesłanym "Washington Post". Dodała również, że budynki, w których mieszczą się centra Amazona, są regularnie sprzątane i odkażane; myte są klamki, poręcze schodów oraz ekrany dotykowe.

Rzeczniczka Amazona poinformowała ponadto, że dla dobra pracowników koncern zdecydował zawiesić odprawy, zwiększyć liczbę i długość przerw i tymczasowo zrezygnować z kontroli osób kończących zmianę tak, żeby usprawnić przepływ pracowników w budynku.

Mimo to Jeff Bezos skierował w ubiegłą sobotę list do pracowników, w którym zaznaczył, że liczy na to, że centra dystrybucyjne nadal będą pracowały bez zmian. Przypomniał również zatrudnionym, by każdorazowo odbijali kartę zegarową, przychodząc do pracy.

Amazon posiada 175 centrów dystrybucyjnych na całym świecie, z czego 110 zlokalizowanych w Ameryce Północnej. Firma zatrudnia niemal 800 tys. pracowników. Większość z nich odpowiada za przygotowywanie zamówień.

"Washington Post" jest własnością szefa Amazona, Jeffa Bezosa.