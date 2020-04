Kolejne linie lotnicze anulują zamówienia na Boeingi 737 Max

Amerykański koncern lotniczy Boeing Co. poinformował o kolejnych 75 anulowanych zamówieniach na najpopularniejszy model w portfolio firmy, Boeing 737 Max. Tyle samo zamówień odwołano w ubiegłym miesiącu.

Jak poinformował we wtorek czasu lokalnego koncern z Chicago, część spośród 75 rezygnacji z zakupu pochodzi od brazylijskich linii lotniczych GOL, które zmniejszyły swoje zamówienie o 34 maszyny (z 135). Wcześniej w marcu z zamówienia na 75 maszyn wycofała się irlandzka firma leasingowa Avolon.

Boeing poinformował, że w związku z kryzysem w branży lotniczej spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 od stycznia do końca marca 2020 roku dostarczył do klientów 50 samolotów różnych typów (w porównaniu do 149 rok wcześniej). Jest to najniższa liczba zrealizowanych przez firmę dostaw od pierwszego kwartału 1984 roku.

Loty wyprodukowanych wcześniej Boeingów 737 Max oraz dostawy nowych maszyn tego typu do klientów pozostają zawieszone na całym świecie od marca 2019 roku w wyniku katastrof lotniczych z ich udziałem w Indonezji (listopad 2018 r.) i w Etiopii (marzec 2019 r.), podczas których zginęło łącznie 346 pasażerów i członków załóg.

Przewidywany termin ponownego dopuszczenia odrzutowców 737 Max do przewozu pasażerów to połowa 2020 r. Według Boeinga nie wpłyną na to ujawnione na początku kwietnia nowe błędy komputerowego systemu sterowania lotem pojazdówm, które mają do tego czasu zostać wyeliminowane.