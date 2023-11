Kolejny kwartał ze stratą. Inwestorzy pozbywają się akcji tej technologicznej spółki

Notowany na warszawskiej giełdzie dostawca rozwiązań informatycznych - DataWalk - szacuje spadek przychodów po trzech pierwszych kwartałach 2023 roku o 30 proc. rok do roku, do 18 mln zł. Spółka osiągnęła stratę na poziomie operacyjnym.

DataWalk szacuje, że skonsolidowane przychody wyniosły w okresie styczeń - wrzesień 2023 roku 18,1 mln zł, w porównaniu do 25,8 mln zł przed rokiem. Skonsolidowana starta EBITDA (przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) po trzech kwartałach szacowana jest na 13,4 mln zł wobec blisko 116 mln zł straty przed rokiem.

Z kolei skorygowaną (o koszty programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartości aktywów) stratę EBITDA po trzech kwartałach spółka szacuje na 28 mln zł, wobec 12,7 mln zł straty rok wcześniej.

W samym trzecim kwartale 2023 roku przychody wyniosły tylko 4,6 mln zł, mniej o 41 proc. rok do roku.

Jak podano, najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBITDA w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku miało zmniejszenie kosztów związanych z programem motywacyjnym, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych, spadek przychodów ze sprzedaży oraz ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów niematerialnych.

Negatywne zaskoczenie wynikami spółki, analitycy obniżają wycenę

Zaraportowane wyniki okazały się dla analityków dużym negatywnym zaskoczeniem.

- Pozytywne czynniki, o których pisaliśmy w raporcie z lipca (wdrożenie zalegających kontraktów, uwolnienie mocy inżynieryjnych czy dynamiczne wzrosty lejka sprzedażowego) nie przynoszą, póki co, pozytywnych efektów w postaci zwiększenia liczby podpisanych kontraktów - wskazali analitycy Domu Maklerskiego BOŚ.

Ocenili także, że wzrost przychodów deklarowany przez zarząd na poziomie około +50 proc. rok do roku w 2023 jest obecnie nieosiągalny, podobnie jak ich dotychczasowa prognoza wzrostu na poziomie +20 proc. rok do roku. Szacunkowe wyniki skłoniły ich do rewizji założeń dotyczących spółki i obniżenia ceny docelowej, do 53 zł za akcję (ze 122 zł dotychczas) oraz obniżyli rekomendację z "kupuj" do "trzymaj".

Kapitalizacja DataWalk od początku roku spadła o połowę

Powyższe czynniki zdecydowały o silnej wyprzedaży walorów spółki. W piątek, 3 listopada DataWalk zniżkuje najmocniej na całej warszawskiej giełdzie, o ponad 13 proc., do 43 zł za akcje, najniżej od kwietnia 2020 roku. Obroty przekraczają natomiast 4,5 mln zł. Spółka wyceniana jest obecnie na 225 mln zł.

Od początku roku akcje DataWalk straciły już 50 proc. wartości.