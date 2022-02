Kolejny nabór do programu PKN Orlen dla startupów z Polski i zagranicy

Do 31 marca startupy z Polski i zagranicy mogą składać swoje projekty dotyczące m.in. przemysłu 4.0 czy cyfrowej organizacji w ramach programu PKN Orlen. To już czwarty nabór do programu - poinformował w środę koncern.

"PKN Orlen rozpoczął czwartą rundę naboru projektów w ramach programu Orlen Skylight Accelerator, skierowanego do startupów z całego świata. Firmy po raz kolejny mają szansę odpowiedzieć na technologiczne i biznesowe wyzwania określone przez koncern w czterech obszarach: przemysł 4.0, cyfrowa i bezpieczna organizacja, nowoczesna stacja i klient przyszłości" - ogłosił w środę koncern. Jak zapowiedział, ten etap programu potrwa do 31 marca.



Kierownik działu innowacji i akceleracji w PKN Orlen Łukasz Kopeć, cytowany w komunikacie, zwrócił uwagę na duże zainteresowanie startupów tym programem. Ocenił przy tym, że koncern jest "atrakcyjnym partnerem biznesowym dla wielu młodych technologicznych spółek", ponieważ umożliwia im rozwój innowacyjnych projektów, które odpowiadają na wyzwania dotyczące energetyki, produkcji petrochemicznej czy sprzedaży detalicznej.

PKN Orlen wskazał, że w obecnym naborze wnioski mogą dotyczyć m.in. analizy, monitorowania i kontroli procesów produkcyjnych, opracowania narzędzia do rafinacji danych procesowych do celów optymalizacji oraz przygotowania platformy do automatycznego tłumaczenia i formatowania dokumentów; mogą też dotyczyć rozszerzenia portfela usług komplementarnych na rzecz klientów obszaru detalicznego i automatyzacji obsługi klientów na stacjach paliw, w tym z wykorzystaniem robotów.

Jak przypomniał koncern, w programie tym biorą udział startupy z Polski i zagranicy. Do tej pory w ramach trzech rund wpłynęło ponad 220 zgłoszeń odpowiadających na prawie 60 wyzwań biznesowych i technologicznych. "W wyniku analizy zaproponowanych rozwiązań, PKN Orlen zdecydował się na współpracę z 11 startupami. Aktualnie koncern jest na etapie realizacji kilku wdrożeń pilotażowych" - przekazano w komunikacie.

Program Orlen Skylight Accelerator będzie realizowany do maja 2023 r. Uruchamiając projekt w lipcu 2021 r., koncern podkreślał, że jest on skierowany do młodych technologicznych spółek krajowych i zagranicznych, posiadających gotowe produkty i usługi, które mogą wspierać jego obszary biznesowe, np. w produkcji petrochemicznej i rafineryjnej, energetyce, sprzedaży detalicznej, obsłudze klienta czy w rozwoju nowych usług.