Kolejny rekordowy kwartał Ten Square Games

Zarząd Ten Square Games poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 177,8 mln zł w porównaniu do 170,3 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale oraz 68,1 mln zł w trzecim kwartale 2019 r.

Przychody są w znakomitej większości zasługo sztandarowej gry TSG - Fishing Clash - symulatora wędkowania. Z tytułu jej sprzedaży do kasy spółki wpłynęło w ostatnich trzech miesiącach 163,3 mln zł co stanowiło 92 proc. przychodów grupy. To oznacza kolejny rekordowy kwartał - w drugim kwartale bowiem gra ta wygenerowała 158 mln zł przychodów.



Ten Square Games osiąga w tym roku znaczący wzrost przychodów za sprawą pandemii koronawirusa, która - zwłaszcza w okresie lockdownu - zwiększyła zainteresowanie grami mobilnymi.



Przychody w pierwszym półroczu wyniosły 264,6 mln zł wobec 95,2 mln zł po pierwszej połowie 2019 roku. Równie imponujący był wzrost zysków - wynik netto wyniósł 60,9 mln zł wobec 23,7 mln zł rok wcześniej.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka w maju 2018 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.