Komentarze po zapowiedzi Amazona. Dobrze dla klienta, gorzej dla indywidualnych sklepów internetowych

Wczorajsza informacja o rozpoczęciu prac nad uruchomieniem serwisu Amazon.pl. wywołała komentarze, na razie przede wszystkim ze strony przedstawicieli rynku e-commerce. Można je podsumować słowami, że na wejściu Amazona do Polski skorzysta klient, i że droga światowego giganta wcale nie musi być usłana różami.

- Wszystkie sygnały wskazują na to, że na końcu zwycięski powinien być polski e-konsument oraz e-biznes - ocenia Robert Stolarczyk, prezes PromoTraffic, agencji digitalowej wspierającej polski e-commerce w sprzedaży na rynkach zagranicznych.Potwierdza to Sascha Stockem, szef polskiego start-upu Nethasa, który od ponad pięciu lat wspiera polskie i niemieckie firmy w ekspansji na zagraniczne rynki za pośrednictwem Amazona.- Walcząc o ich portfele, platformy handlowe bez wątpienia wytoczą najcięższe działa. O specjalnych usługach, promocjach i benefitach dowiemy się przeglądając internet czy wręcz otwierając przysłowiową... lodówkę. W cieniu prężących muskuły gigantów odbywać się będzie cichy eksodus klientów z indywidualnych sklepów internetowych. Dominacja dużych platform handlowych to kierunek, w którym nieuchronnie zmierzamy. Tego trendu nie da się odwrócić i na pewno nie można go zignorować. Sklepy, które nie zadbają o integrację z największymi kanałami sprzedaży, ulegną marginalizacji - mówi.- Sprzedaż transgraniczna z naszego kraju musi wzrosnąć, a możliwości globalnego handlu, jakie otwiera przed polskim sprzedawcą Amazon są gigantyczne. W najbliższym roku na pewno wzrośnie popyt na usługi oraz systemy związane ze skalowaniem i optymalizacją sprzedaży na Amazonie - prognozuje Robert Stolarczyk.