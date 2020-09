Komiks "Róża, a co chcesz wiedzieć?" nauczy dzieci rozumieć świat cyfrowy

"Róża, a co chcesz wiedzieć?" to komiks, który powstaje po to, aby poszerzyć dostępność edukacji cyfrowej wśród dzieci. Jak deklaruje w rozmowie z PAP pomysłodawca tytułu Artur Kurasiński, komiks ma "odczarować nowe technologie jako zajęcie tylko dla wybranych".

Bohaterkami komiksu wymyślonego przez Artura Kurasińskiego są jego dwie córki - Róża i Malina. Jak sam opowiada na swojej stronie internetowej, pomysł na stworzenie tytułu zrodził się z sytuacji osobistej. "Pewnego razu Róża wróciła zapłakana ze szkoły, ponieważ nie mogła zapisać się na zajęcia z robotyki - kurs był tylko dla chłopców. W szkole nie widziano problemu" - czytamy. Kadra nauczycielska warszawskiej szkoły poradziła ojcu dziewczynki, aby "zapisał dziecko na inny kurs".

"To złamanie zapisów Konstytucji. Nie można nikogo dyskryminować z uwagi na płeć" - mówi Kurasiński. "Chciałbym, aby nigdy więcej takie ogłoszenie (ograniczające możliwość przystąpienia do kursu edukacyjnego wyłącznie dzieciom określonej płci - PAP) nie pojawiło się w polskiej szkole, tak państwowej jak i prywatnej" - deklaruje. Według niego blokowanie dostępu dziewczynek do edukacji technologicznej jest również szkodliwe społecznie.

"Zawody specjalistyczne, w tym programowanie, to zawody wysoko cenione, poszukiwane i bardzo dobrze płatne. Jeśli ograniczymy dostęp do takiego zawodu jednej płci, to oznacza, że blokujemy prawie połowie polskich obywateli możliwość zarabiania i płacenia podatków" - tłumaczy Kurasiński, który w przeszłości aktywnie rozwijał polskie start-upy, obecnie zaś zajmuje się mentoringiem oraz konsultingiem w krajowym sektorze nowych technologii.

Pierwsza część komiksu "Róża, a co chcesz wiedzieć?" sprzedała się w nakładzie 3 tys. egzemplarzy. "Zbiórka na wydanie drugiej części już pokazała, że zainteresowanie nią będzie ogromne" - mówi Kurasiński. "Piszą do mnie rodzice, przesyłają zdjęcia swoich dzieciaków pogrążonych w lekturze, albo zajętych programowaniem. Chciałbym jednak, żeby +Róża, a co chcesz wiedzieć?+ nie był traktowany jak książka dla dzieci rodziców z dużych aglomeracji, tylko jako wydawnictwo dla każdego" - dodaje.

Artur Kurasiński tłumaczy, że jego celem jest dotarcie przede wszystkim do mniejszych miejscowości, wsi i miasteczek. "Chciałbym odczarować nowe technologie jako zajęcie czy zainteresowanie tylko dla wybranych, żyjemy bowiem w czasach, kiedy dostęp do wiedzy jest naprawdę na odległość jednego kliknięcia myszką" - wyjaśnia. "Możemy korzystać z ogromnej puli zasobów bibliotek, muzeów i uniwersytetów - tylko trzeba chcieć. Tak samo z komiksem +Róża, a co chcesz wiedzieć?+. Trzeba z niego skorzystać i dać się zainteresować" - mówi Kurasiński, nawiązując do potrzeby szerszej popularyzacji edukacji cyfrowej wśród polskich dzieci.

Komiks "Róża, a co chcesz wiedzieć?" będzie przedstawiał szerokie spektrum problemów technologicznych, z którymi może zetknąć się każdy młody człowiek. Książka adresowana jest do dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat. "Nie chciałem podchodzić do młodego czytelnika protekcjonalnie, mówiąc mu, że tematy, z którymi spotka się w książce, są trudne i na ich zrozumienie ma jeszcze dużo czasu" - deklaruje pomysłodawca książki. "Część tematów może być na pierwszy rzut oka trudna dla sześciolatków, na przykład - biotechnologia, ale proszę dać szansę ekspertkom i ekspertom. Właśnie dlatego zamiast sam się mądrzyć, zaprosiłem do współpracy grono praktyków i osób, które mają wiedzę w różnych dziedzinach" - powiedział PAP Kurasiński. W komiksie "Róża, a co chcesz wiedzieć?" pojawiają się tak znane w Polsce postaci ze świata ekspertów ds. nowych technologii, jak Piotr Konieczny (cyberbezpieczeństwo), Janina Bąk (matematyka i statystyka), Alexandra Przegalińska (sztuczna inteligencja), Ola i Piotr Stanisławscy (nauka i fake news), a także Dorota Budzyń (kosmos), Piotr Łój (rzeczywistość wirtualna), czy Kasia Gandor (biotechnologia), Martyna Sztaba (gospodarka cyrkularna i ekologia) oraz Rafał Han (Internet Rzeczy) i Krzysztof Gonciarz (odpowiedzialność i rola społeczna twórców internetowych).

Druga część komiksu uzupełniona będzie o dziesięć lekcji języka programowania Scratch. "To prosty język, który pozwala uczyć dzieci programowania występując poza znane już metody związane z grą Minecraft" - mówi Kurasiński. "Nie chciałbym, żeby nauka programowania była związana z graniem i spędzaniem dużej ilości czasu w wirtualnym świecie" - dodaje.

Zbiórkę na wydanie drugiej części komiksu, którego pomysłodawcą jest Artur Kurasiński, a ilustratorem Tomasz Minkiewicz, można wesprzeć pod adresem: https://wspieram.to/roza_komiks. Wydawnictwo ukaże się w 2021 roku.