Komisarz Thierry Breton oraz szef Facebooka Mark Zuckerberg spotkają się w wirtualnej debacie

W poniedziałek wieczorem komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton oraz szef Facebooka Mark Zuckerberg spotkają się w ramach wirtualnej debaty, żeby dyskutować m.in. o tym, czy i jak firmy technologiczne powinny współpracować z władzami, zwłaszcza po pandemii Covid-19.

Wirtualna debata na żywo zorganizowana została przez Europejskie Centrum Regulacyjne (CERRE), a jej uczestnicy rozmawiać mają m.in. o ostatniej propozycji Komisji Europejskiej odnośnie kodeksu usług cyfrowych (Digital Services Act). Zakłada ona m.in. konieczność uregulowania działania platform internetowych oraz ich odpowiedzialności za zamieszczane na nich treści; mówi także o obowiązkach firm technologicznych w trakcie kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19. Jednym z poruszonych tematów ma być również to, czy i w jaki sposób serwisy internetowe powinny współpracować z rządami krajów, w których działają.

Unijni obserwatorzy spodziewają się, że podczas spotkania komisarz Breton podkreślał będzie przede wszystkim rolę platform internetowych, zwłaszcza w czasie pandemii, i jak istotne jest odpowiednie zarządzanie serwisami internetowymi, oraz dlaczego powinny być one odpowiedzialne za treści lub produkty, które są za ich pośrednictwem oferowane. Z kolei Zuckerberg, zdaniem ekspertów, będzie prawdopodobnie podkreślał działania, jakie podjął koncern, żeby pomóc w walce z pandemią.

Nie będzie to pierwsze spotkanie szefa Facebooka z Komisją. Jeszcze w lutym Zuckerberg spotkał się z komisarzami, w tym Bretonem, osobiście w Brukseli. Zarzucił wtedy UE, że "nie rozumie natury internetu" i przez chęć regulowania działania platform internetowych usiłuje ograniczać wolność słowa i hamować innowacje.

Jak jednak podkreśla Politico, Facebook ostatnio stara się poprawić swoją reputację. Jeszcze w lutym koncern z Menlo Park zorganizował w swojej siedzibie w Kalifornii konferencję z udziałem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i przedstawicieli firm technologicznych, żeby wspólnie zastanowić się nad sposobami walki z dezinformacją dotyczącą koronawirusa i wywoływanej przez niego choroby. W marcu firma zamknęła swoje biura i odesłała 45 tys. pracowników do pracy zdalnej, tłumacząc to troską o ich zdrowie. W kwietniu Facebook zdecydował o usuwaniu z serwisu grup nawołujących do organizowania w USA protestów przeciwko decyzji lokalnych władz o wprowadzeniu nakazu ograniczeń w przemieszczaniu się.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu koncern Marka Zuckerberga poinformował, że powołał nową specjalną radę nadzorczą składającą się z niezależnych ekspertów, w tym byłych polityków i naukowców, by decydowała o rodzaju treści publikowanych lub usuwanych z platformy.

Debatę będzie można śledzić na stronie CERRE lub za pośrednictwem należącącego do Google'a serwisu wideo YouTube.