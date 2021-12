Komisja cyfryzacji zapoznała się z informacją nt. przygotowania Polski do zmiany standardu nadawania NTC

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zapoznała się z informacją nt. przygotowania Polski do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) i aktualnego stanu procesu cyfryzacji radia. Nowy standard DVB-T2 ma umożliwić efektywniejsze wykorzystanie pasma.

Podczas środowego posiedzenia sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłuchała informacji przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Jak przekazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, w pracach nad kampanią informacyjną dotyczącą zmiany standardu nadawania z DVB-T na DVB-T2/HEVC uczestniczyli również przedstawiciele m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, telewizji publicznej, a także nadawcy prywatni i dostawcy sprzętu RTV. "Priorytetem było wyczulenie konsumentów na kwestie zmiany standardu i sprzętu zgodnego z DVB-T2/HEVC, by nie padli ofiarą nieuczciwych sprzedawców oraz wskazanie korzyści wynikających ze zmiany standardu" - powiedział.

Dodał, że "w ramach tego działania zostały przygotowane odpowiednie materiały promocyjne, emitowane przez nadawców". "Równolegle trwały prace nad wytycznymi dotyczącymi warstwy językowej komunikacji oraz ujednolicenia pojęć i terminologii, uruchomieniem dedykowanej zmianie strony internetowej gov.pl/cyfrowaTV, która wystartowała w maju 2021 r., opracowaniem spójnej szaty graficznej kampanii, terminem startu kampanii zapewniającej w miarę optymalny zasięg. Ustalono, że kampania wystartuje 20 września 2021 r., co wykonało się zgodnie z planem" - zwrócił uwagę Andruszkiewicz.

Sekretarz stanu w KPRM poinformował również, że "w kontekście cyfryzacji radiofonii obecnie nie ma planów wyłączenia nadawania analogowego na rzecz wprowadzenia wyłącznie nadawania cyfrowego". "Od momentu uruchomienia cyfrowego nadawania przez Polskie Radio w dniu 1 października 2013 r. w minionych latach przeprowadzone zostały dwa badania społeczne, których wyniki wskazywały na brak zainteresowania obywateli cyfryzacją radiofonii. Przeprowadzona została również ekspertyza dotycząca najkorzystniejszego scenariusza cyfryzacji radia w Polsce. Wnioski płynące z ekspertyzy wskazywały na zasadność zastosowania scenariusza rynkowego, opartego o dobrowolne decyzje uczestników rynku, bez narzucania odgórnie obligatoryjnego terminu przejścia na nadawanie cyfrowe" - stwierdził.

Andruszkiewicz podkreślił, że "zakresy częstotliwości radia analogowego i cyfrowego są odrębne i nie ma konieczności synchronizowania zmiany sposobu nadawania". "W przeciwieństwie do procesu cyfryzacji telewizji, w odniesieniu do radiofonii na ten moment nie ma również wiążących przepisów unijnych obligujących Polskę do zmiany standardu nadawania radia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zasadnością pozostawienia decyzji o cyfryzacji radiofonii rynkowi jest także nadchodząca w przyszłym roku zmiana sposobu nadawania telewizji naziemnej, związane z nią koszty społeczne dotyczące dostosowania odbiorników telewizyjnych, a w niektórych przypadkach także instalacji antenowych do odbioru telewizji nadawanej w nowej technice DVB-T2/HEVC" - podsumował.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski przypomniał, że "cyfryzacja telewizji naziemnej wynika z naszych zobowiązań w ramach Unii Europejskiej, jak również z całego procesu uwalniania częstotliwości pod pasmo dla potrzeb internetu 5G". "700MHz - to pasmo uwalniamy, w związku z tym cały proces refarmingu musi się zakończyć do końca 2022 r. To już jest ten termin ostateczny. My, głównie UKE przygotował cały harmonogram refarmingu uwalniania pasma 700 MHz" - mówił.

Jak zaznaczył przewodniczący KRRiT, "z różnych względów technicznych uwalnianie pasma połączone jest ze zmianą standardu nadawania telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2/HEVC, co umożliwi lepszą kompresję, więc efektywniejsze wykorzystanie pasma". "Dzięki temu naziemna telewizja cyfrowa będzie telewizją wysokiej rozdzielczości. To jest standard, który mamy zapewnić. Natomiast pojemność multipleksu specjalnie się nie zmieni, czyli nadal zostanie ta sama liczba programów telewizyjnych na jednym multipleksie. Będą natomiast uruchomione dwa dodatkowe multipleksy" - wyjaśnił.