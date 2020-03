Komisja Europejska chce inwestować w kolej; celem ochrona klimatu

KE zaproponowała w środę, żeby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei. UE chce zintensyfikować inwestycje w kolej, jako jeden z najbardziej zrównoważonych środków transportu, i realizować w ten sposób cele klimatyczne Unii w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Uznanie 2021 r. za Rok Kolei wiązałoby się z szeregiem imprez, kampanii i inicjatyw promujących kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny sposób transportu. Pomogłoby to UE realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze transportu. Zwłaszcza, że - jak podkreślają unijni urzędnicy - "transport kolejowy jest nie tylko przyjazny dla środowiska i energooszczędny - jest również jedynym rodzajem transportu, który od 1990 r. niemal stale obniża poziom emisji CO2, jednocześnie odnotowując wzrost przewozów".

2021 rok został wybrany nieprzypadkowo, bo właśnie wtedy rozpocznie się wdrażanie w całej UE przepisów uzgodnionych w ramach czwartego pakietu kolejowego, który zakłada stworzenie w Europie jednolitego obszaru kolejowego oraz modernizację kolei. W tym roku przypada również kilka rocznic ważnych dla tej gałęzi transportu, w tym np. 175 rocznica budowy pierwszego w historii połączenia kolejowego pomiędzy dwiema stolicami europejskimi - Paryżem i Brukselą.

"Transport kolejowy przynosi ogromne korzyści w większości takich obszarów jak zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, a nawet prędkość - gdy jest zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z zasadami XXI wieku. Kolej ma jednak również głębszy aspekt: łączy UE nie tylko w sensie fizycznym. Stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci w całej Europie jest działaniem w obszarze spójności politycznej. Europejski Rok Kolei nie jest wydarzeniem przypadkowym. Został zaplanowany we właściwym momencie - gdy UE potrzebuje tego rodzaju wspólnego przedsięwzięcia" - powiedziała w środę komisarz UE ds. transportu Adina Valean.

Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię Europejskiego Zielonego Ładu dla UE w grudniu ub.r. Ma ona na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponieważ transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, będzie on odgrywał kluczową rolę w realizacji tego celu: do 2050 r. wielkość emisji w sektorze transportu ma spaść o 90 proc.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja pracuje obecnie nad strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, która będzie dotyczyć kwestii emisji ze wszystkich rodzajów transportu. Priorytetowym zadaniem będzie przesunięcie znacznej części ładunków przewożonych obecnie w transporcie drogowym (75 proc. śródlądowego transportu towarowego) na kolej i śródlądowe drogi wodne.

Wniosek Komisji dotyczący ogłoszenia roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.