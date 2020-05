Komisja Europejska chce nas śledzić na wakacjach

Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycje wykorzystania narzędzi technologicznych, w tym aplikacji mobilnych śledzących kontakty międzyludzkie i portalu informacyjnego dla podróżnych, jako przydatnych do przywrócenia ruchu turystycznego w Unii Europejskiej.

Wykorzystanie technologii cyfrowych jest jednym z elementów przedstawionej w środę przez Komisję Europejską w Brukseli strategii otwierania granic w UE oraz wznowienia możliwości podróżowania.

Zgodnie z wytycznymi KE mieszkańcy, chcący podróżować pomiędzy krajami Unii, powinni zainstalować aplikację mobilną śledzącą kontakty międzyludzkie i umożliwiającą alarmowanie podróżnych, jeśli mieli oni kontakt z osobą zakażoną Covid-19.

Aplikacja taka powinna być interoperacyjna i działać bez zarzutu także po przekroczeniu granic przez pasażera, co miałoby także pomóc unijnym organizacjom zdrowia w monitorowaniu rozprzestrzeniania się wirusa w UE. Komisja Europejska zastrzegła jednak, że zainstalowanie aplikacji powinno być dobrowolne, zaś gromadzenie jakichkolwiek danych powinno przebiegać zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie prywatności.

W praktyce oznacza to m.in., że analizowane dane przedstawiane byłyby w formie zbiorczej; oprogramowanie bazowałoby na technologii zbliżeniowej Bluetooth i odnotowywało jedynie "spotkania" użytkownika z innym posiadaczem aplikacji, a nie śledziłoby jego lokalizacji; dane nie mogłyby być gromadzone, tylko musiałyby być usuwane natychmiast po tym, gdy przestaną być potrzebne.

Jak zapewnia KE interoperacyjne aplikacje pomogą państwom członkowskim w podjęciu decyzji o luzowaniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Podkreśla jednak, że fakt zainstalowania aplikacji lub jej brak nie może przesądzać o tym, czy pasażer będzie mógł podróżować lub przekroczyć granicę.

Komisja zapowiedziała również, że wspólnie z sektorem turystycznym oraz podróżnym, opracowała stronę internetową zawierającą informacje dla pasażerów, w tym interaktywną mapę, prezentującą aktualne informacje o sytuacji we wszystkich państwach członkowskich. W ramach portalu mieszkańcy powinni mieć dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o sytuacji na granicach unijnych, w tym o ewentualnych ograniczeniach w podróżowaniu, oraz o sytuacji epidemiologicznej w miejscu, do którego się wybierają. To umożliwiłoby pasażerom zaplanowanie podróży oraz samego pobytu. Użytkownicy za pośrednictwem strony powinni otrzymać również informacje o obowiązujących środkach bezpieczeństwa, precyzujące m.in. gdzie można podróżować albo gdzie zgłosić się w razie jakichkolwiek problemów, także zdrowotnych w czasie wyjazdu.

"Takie narzędzia cyfrowe jak aplikacje śledzące kontakty międzyludzkie i rozprzestrzenianie się wirusa, czy portal z informacjami dla podróżnych, moim zdaniem są kluczowe, żebyśmy mogli przywrócić możliwość podróżowania w UE" - powiedziała w środę w Brukseli komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides.

KE poinformowała, że zamierza również powołać Centra Innowacji Cyfrowej do wsparcia lokalnej turystyki. Wspierałyby one sektor podróżny w korzystaniu z rozwiązań technologicznych, takich jak np. inteligentne systemy rezerwacji, oprogramowanie do zarządzania tłumem czy roboty, wykorzystywane do dezynfekcji przestrzeni publicznych. Cześć z tych rozwiązań cyfrowych powstała w ramach hackathonu dla programistów, zorganizowanego w ubiegłym miesiącu pod patronatem Komisji Europejskiej.