Komisja Europejska przekaże szpitalom 200 robotów do dezynfekcji

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że jest w trakcie zakupu 200 robotów do dezynfekcji, które zostaną przekazane szpitalom w całej UE. Maszyny, wykorzystujące światło ultrafioletowe, są w stanie zdezynfekować szpitalną salę w ciągu 15 minut.

Jak poinformowała w poniedziałek Komisja Europejska, szpitale z większości krajów członkowskich wyraziły zapotrzebowanie i chęć otrzymania robotów. Maszyny mają trafić do placówek w najbliższych tygodniach.

"Europa pozostała wytrzymała i solidarna w czasie kryzysu związanego z pandemią. Od wspierania powrotów unijnych obywateli z zagranicy, przez zwiększanie produkcji masek, po zapewnienie, że urządzenia medyczne trafią do wszystkich potrzebujących w ramach jednolitego rynku. Teraz udostępnimy szpitalom roboty do dezynfekcji, tak żeby mieszkańcy UE mogli skorzystać z technologii ratującej życie" - powiedział w poniedziałek w Brukseli komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Maszyny mają pomóc przy dezynfekcji szpitali podczas pandemii COVID-19 i są w stanie w ciągu 15 minut wysterylizować standardową salę szpitalną przy użyciu światła ultrafioletowego. Proces musi być kontrolowany przez zewnętrznego operatora, który podczas oczyszczania sali musi znajdować się na zewnątrz, by uniknąć ekspozycji na promienie UV.

"Nowe technologie mogą pomóc we wprowadzaniu zmian i dobrym tego przykładem są roboty do dezynfekcji. Dlatego z zadowoleniem witamy działania, które pomogą europejskim szpitalom zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. To ważny krok w walce z pandemią" - powiedziała komisarz UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager.

Zakup maszyn jest finansowany w ramach unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ang. Emergency Support Instrument, ESI); koszt to 12 mln euro.