Komisja Europejska uruchomiła platformę ułatwiającą podróżowanie w UE

Komisja Europejska uruchomiła w poniedziałek platformę internetową "Re-open EU" zawierającą istotne informacje dla osób podróżujących w czasie pandemii Covid-19, w tym dotyczące sytuacji na granicach i ewentualnych ograniczeń związanych z wirusem.

Na stronie Re-open EU znajdują się praktyczne informacje dostarczane przez państwa członkowskie m.in. na temat ograniczeń w podróżowaniu, aktualnej sytuacji na granicach, sytuacji epidemiologicznej w kraju, do którego podróżny się wybiera, czy też wymaganych w nim środków bezpieczeństwa, takich jak obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu, czy konieczność noszenia masek ochronnych.

Platforma pozwala na przeglądanie informacji specyficznych dla danego kraju, aktualizacji i porad dotyczących każdego państwa członkowskiego UE za pośrednictwem interaktywnej mapy. Informacje dostępne są w 24 językach urzędowych UE, zarówno przez aplikację mobilną, jak i stronę internetową.

Jak zapewniają unijni urzędnicy, celem RE-open EU jest umożliwienie bezpiecznego wznowienia podróży i turystyki w Europie oraz ułatwienie mieszkańcom zaplanowania wakacyjnych wyjazdów.

"Po tygodniach izolacji otwierają się granice wewnętrzne UE. Strona Re-open EU, którą dzisiaj uruchamiamy, zapewni podróżującym łatwy dostęp do informacji, które pomogą im bez obaw ułożyć plany podróży i zachować bezpieczeństwo podczas wyjazdu" - powiedział w poniedziałek komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Za pośrednictwem unijnej strony konsumenci będą mogli też wykupić tzw. bony patronackie na pobyt lub usługę, które zrealizować będzie można później w hotelach lub restauracjach, kiedy te już w pełni wznowią działalność po pandemii. System ma pomóc europejskiej branży gastronomiczno-hotelarskiej zachować płynność finansową i poradzić sobie z kryzysem związanym z pandemią Covid-19, zwłaszcza w okresie stopniowego znoszenia restrykcji i otwierania granic.

Platforma Re-open EU jest częścią pakietu Komisji dotyczącego turystyki i transportu przedstawionego 13 maja br. Serwis stworzony został przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) podlegające KE.

11 czerwca br. Komisja przedstawiła zalecenia dotyczące częściowego i stopniowego zniesienia ograniczeń podróżowania do UE po 30 czerwca i wezwała państwa członkowskie do zniesienia ograniczeń swobodnego przepływu i kontroli na granicach wewnętrznych do 15 czerwca, biorąc pod uwagę poprawę sytuacji zdrowotnej w UE oraz wdrożenie przez państwa członkowskie zasady utrzymywania dystansu fizycznego i innych środków ochrony zdrowia.