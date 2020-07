KE zainwestuje 1 mld euro w "zieloną" technologię - czeka na wnioski

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że zainwestuje 1 mld euro w innowacyjne projekty w dziedzinie czystych technologii, w tym rozwiązania dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, i zaprosiła firmy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego funduszu innowacyjnego.

Jak poinformowała w piątek Komisja Europejska, szanse za otrzymanie dofinansowania mają te projekty, które są już gotowe do wprowadzenia na rynek, zaś środki unijne mają pomóc w komercjalizacji rozwiązań, opatentowaniu ich lub w dotarciu do szerokiego grona odbiorców. Chodzi tu o duże projekty dotyczące czystych technologii, na przykład inwestycje w przełomowe technologie w zakresie magazynowania energii, rozwoju źródeł energii odnawialnej czy wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla.

"Unia zainwestuje 1 mld euro w obiecujące projekty gotowe do wprowadzenia na rynek, takie jak czysty wodór lub inne rozwiązania niskoemisyjne dla energochłonnych sektorów przemysłu, takich jak przemysł stalowy, cementowy i chemiczny. Będziemy również wspierać magazynowanie energii, rozwiązania sieciowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Te inwestycje na dużą skalę przyczynią się do ożywienia gospodarki UE i pomogą w ekologicznej odbudowie gospodarki, prowadząc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r." - powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać firmy z UE, Norwegii i Islandii. Termin składania projektów upływa 29 października 2020 r. Z kolei w przypadku obiecujących projektów, które jeszcze nie są gotowe do wprowadzenia na rynek, Komisja Europejska poinformowała, że przeznaczy odrębny budżet w wysokości 8 mln euro na pomoc w ich opracowywaniu.