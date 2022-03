Komisje: procedowanie projektu o szybszej budowie Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0 przerwane do wtorku

Wspólne posiedzenie sejmowych komisji: cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz infrastruktury, na której procedowano w czwartek projekt o szybszej budowie Centralnej Ewidencji Kierowców 2.0, zostało przerwane do wtorku.

Chodzi o pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. W czwartek poseł Robert Gontarz (PiS), który uzasadniał projekt, złożył do niego pięć poprawek, co do których legislatorzy sejmowi mieli wątpliwości natury proceduralnej.

Celem zmiany Prawa o ruchu drogowym jest umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji zlecenia prac w zakresie budowy, rozwoju, wdrożenia i utrzymania systemu teleinformatycznego obsługującego zarówno centralną ewidencję pojazdów, jak i centralną ewidencję kierowców.

"Do tej pory przepis obejmował wyłącznie centralną ewidencję pojazdów. W celu poprawnego wdrożenia CEK2.0 konieczne jest objęcie zakresem projektu całego systemu teleinformatycznego obsługującego obie ewidencje, a nie wyłącznie jedną z nich" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Jak wyjaśniono, przepisy umożliwią też budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych.

Projekt nowelizacji ma też wprowadzić zmiany do ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Chodzi m.in. o usprawnienie procesów utrzymania i prawidłowego funkcjonowania tej sieci.

"Proponuje się uzupełnić katalog zadań operatora OSE o działania wspierające cyfryzację systemu oświaty lub funkcjonowanie organów prowadzących szkoły i samych szkół, które będą realizowane na wyraźne zlecenie ministra właściwego do spraw informatyzacji" - wskazano w uzasadnieniu.

Zmiana ma też na celu umożliwienie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), jako operatorowi OSE, bezpośredniego zamawiania usług informatycznych w Centralnym Ośrodku Informatyki.