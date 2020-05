Komponenty z USA to 1 proc. wartości części w telefonach Huawei z serii Mate 30

Komponenty z USA to 1 proc. wartości części składających się na smartfony z serii Mate 30 firmy Huawei - podaje serwis Nikkei, który wspólnie z firmą Fomalhaut Techno Solutions przeprowadził analizę budowy flagowych telefonów tego chińskiego potentata.

Rok temu koncern Huawei został wpisany na tzw. czarną listę amerykańskiego ministerstwa handlu, która wyklucza firmę z możliwości współpracy z podmiotami z USA m.in. w zakresie wykorzysytywania budowanych przez nie komponentów elektronicznych czy oprogramowania.

Z analizy Nikkei i Fomalhaut Techno Solutions wynika, że części produkowane w Chinach obecnie odpowiadają 42 proc. wartości wszystkich komponentów składających się na smartfony Mate 30. W czasie, kiedy Huawei mógł kupować technologie z USA, elementy z ChRL stanowiły jedynie 25 proc. wartości całości. Obecnie podzespoły produkowane w Stanach Zjednoczonych stanowią jedynie 1 proc. wartości całości komponentów.

Liczba części z ChRL w modelu Mate 30 jest o 16,5 proc. większa, niż w telefonach z serii Mate 20 Pro, która została wypuszczona na rynek jeszcze przed obłożeniem Huaweia amerykańskimi sankcjami. Komponenty wchodzące w skład tej generacji smartfonów chińskiego koncernu powstają również w Korei Południowej, Japonii, na Tajwanie i w Europie. Analiza przeprowadzona przez specjalistów wskazuje, że Huawei w wyniku restrykcji handlowych USA był zmuszony w ciągu minionego roku znacząco zmienić źródła pozyskiwania części do swoich urządzeń elektronicznych.

Dziennik "Financial Times" ocenia, że zademonstrowana przez Huaweia zdolność do przestawienia się na wykorzystanie części produkowanych lokalnie jest zbieżna z ambicjami Chin, które chcą uniezależnić się od zagranicznych dostaw komponentów. Gazeta podkreśla, że Huawei podołał przestawieniu się na wykorzystanie lokalnie produkowanych komponentów nawet w produkcji czipów obsługujących transmisję fal radiowych w smartfonach przystosowanych do korzystania z sieci łączności nowej generacji 5G. Tym samym, koncern zyskał przewagę nad innymi producentami obecnymi na chińskim rynku, takimi jak Xiaomi. Firma ta jest czwartym największym dostawcą smartfonów na świecie i obecnie prowadzi prace nad rozwojem swojej technologii czipowej - ostatnie wypuszczone na rynek przez ten koncern modele jednak nie zawierają własnej produkcji czipów - Xiaomi opiera się na komponentach dostarczanych przez amerykański Qualcomm.