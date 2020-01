Komputery kwantowe mogą pogrzebać szybko rozwijającą się branżę

Komputery kwantowe mogą być niebezpieczne dla wszystkich dziedzin, w których stosowana jest kryptografia. Przykładem jest choćby e-handel, w którym transakcje realizuje się dzięki szyfrowanym połączeniom. Możliwość łatwego ich rozkodowania zagroziłaby istnieniu całej branży.

Z drugiej strony aż 95 proc. liderów IT pracuje już nad co najmniej jedną taktyką, która pomoże w przygotowaniu strategii kryptografii post kwantowej, podczas gdy jedna trzecia ustanowiła budżet na taką kryptografię, a 56 proc. prowadzi już prace nad takim budżetem.- Powody do niepokoju nie są urojone. Kryptografia stanowiąca podstawę nowoczesnej komunikacji internetowej i handlu elektronicznego może pewnego dnia ugiąć się pod mocą komputerów kwantowych. Na razie jednak nie ma się czego obawiać - uważa Sascha Stockem z Nethansy, sopockiego start-upu wprowadzającego polskie i niemieckie firmy na platformę handlową Amazon, gdzie zarządza sprzedażą produktów pomocy sztucznej inteligencji.Swoją opinię założyciel Nethansy podpiera podpiera badaniem zrealizowanym przez narodową akademię Stanów Zjednoczonych, czyli National Academies of Sciences, z którego wynika, że działające dotychczas prototypy komputerów kwantowych dysponują niedostateczną mocą obliczeniową i są zbyt podatne na błędy, aby zagrozić cyberbezpieczeństwu. Według autorów raportu, zdolne do tego komputery kwantowe musiałby posiadać 100 tys. razy większą moc obliczeniową i 100 razy mniejszy wskaźnik błędów. W raporcie zabrakło konkretnej prognozy dotyczącej czasu dzielącego nas od takiego postępu, lecz nie spodziewajmy się, że nastąpi on w ciągu najbliższej dekady.- Na szczęście wiele wskazuje na to, że ewolucja komputerów kwantowych potrwa jeszcze bardzo długo - uspokaja prezes zarządu Nethansy.- Należy również pamiętać, że funkcjonowanie takich firm jak Aphabet, które pracują nad rozwojem nowego rodzaju komputerów, uzależnione jest od wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sieci. Nie jest więc tak, że kopią one pod sobą dołek, lecz opracowują rozwiązania, chroniące przed kwantowymi zagrożeniami - dodaje.Centralną częścią komputera kwantowego są tzw. kubity - bity kwantowe, czyli najmniejsze jednostki przechowywania informacji kwantowej. W większości maszyn tego typu kubity musza być utrzymywane w niezwykle niskiej temperaturze, bliskiej tej, w której atomy przestają się ruszać.Zasada działania urządzenia opiera się na zasadach sformułowanych przez fizyka Richarda Feynmana. Odkrył on, że kwant przemieszczający się pomiędzy dwoma punktami niekoniecznie porusza się po jednej trasie - może jednocześnie poruszać się po wszystkich możliwych trasach (superpozycja kwantowa). Jeśli jednak dokona się pomiaru, przemieszczenie zachodzi tylko po jednej trajektorii. To podobna sytuacja jak z kotem Schroedingera - jeśli jest zamknięty w pudełku, można go uważać jednocześnie za żywego i martwego (superpozycja), ale po otwarciu pudełka sytuacja staje się jednoznaczna.Na razie osiągniecie nie ma praktycznego zastosowania, jednak z czasem technologia może się rozwinąć. Już teraz symulacja kwantowa angażuje znacznie mniej pamięci operacyjnej niż symulacje z użyciem tradycyjnych komputerów.