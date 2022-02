Komputronik ma propozycje dla wierzycieli. Nie każdy odzyska wszystko

Spółki Komputronik oraz Komputronik Biznes przygotowały propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Zgodnie z postanowieniem sądu będą oni mieli czas do 31 marca 2022 roku na zagłosowanie w sprawie akceptacji propozycji układowych i planu spłaty wierzytelności układowych.

Tylko najmniejsi dostaną wszystko, ale bez odsetek

Problemy zaczęły się od VAT

Banki poprzez decyzje swoich komitetów wyraziły zgodę na zaspokojenie ich pełnej wierzytelności w części zabezpieczonej oraz zaspokojenie wierzytelności niezabezpieczonych zredukowanych do 25 proc. ich wartości nominalnej. Jednocześnie banki zgodziły się na redukcję spłaty o wartość wszelkich odsetek i innych kosztów ubocznych od wszystkich swoich wierzytelności.Częścią wypracowanego porozumienia z bankami jest dołączenie propozycji układowych z pozostałymi wierzycielami do umów z tymi bankami. Ma to zwiększać to pewność banków, że Komputronik będzie terminowo spłacać wszystkie swoje zobowiązania według ustalonych wartości i zaplanowanego harmonogramu – jednocześnie jest to korzystne dla pozostałych wierzycieli – zwiększa pewność otrzymania swoich wierzytelności w przewidzianym terminie.- Prace nad propozycjami układowymi trwały bardzo długo. Byliśmy w ciągłym kontakcie z największymi wierzycielami – bankami i innymi instytucjami finansowymi, z którymi omawialiśmy projekcje możliwych spłat. Ostatecznie udało nam się wypracować kompromis i uzyskać zapewnienie o wsparciu przy głosowaniu za zawarciem układu. Chciałbym podziękować naszym partnerom za wyrozumiałość, wiarę w nasze doświadczenie i wsparcie w procesie restrukturyzacji spółki opowiada Wojciech Buczkowski, prezes grupy Komputronik.- Jestem przekonany, że wkrótce będziemy mogli się dalej rozwijać, oferując naszym klientom indywidualnym i biznesowym innowacyjne usługi, najwyższej jakości produkty, co ostatecznie przełoży się na możliwość wypracowywania stabilnych zysków, które będziemy mogli przeznaczyć na spłaty. Wierzę, że wraz z końcem marca, gdy zakończy się głosowanie, sąd będzie mógł wydać postanowienie o stwierdzeniu zawarcia układu z wierzycielami. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to za kilka miesięcy powinniśmy zakończyć proces restrukturyzacji - dodaje.Zgodnie z propozycjami układowymi wierzyciele Komputronika, zaliczeni do grupy strategicznych partnerów biznesowych (ich definicja została precyzyjnie określona w dokumencie propozycji układowych), otrzymają spłatę wierzytelności w wysokości 8000 zł, powiększoną o 40 proc. pozostałej wartości wierzytelności głównej. Nastąpi także umorzenie odsetek oraz innych kosztów ubocznych. Taki sam poziom zaspokojenia został zaproponowany instytucjom finansowym, które nie posiadają zabezpieczeń rzeczowych (dotyczy leasingodawców, ubezpieczycieli oraz faktorów).Wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza kwoty 8000 zł, otrzymają całkowite zaspokojenie z kwoty głównej, bez odsetek, w formie jednorazowej spłaty na początku okresu wykonywania układu.Pozostali wierzyciele biznesowi, których suma wierzytelności przekroczyła wartość 8000 zł, mogą liczyć na spłatę wierzytelności w wysokości 8000 zł, powiększonej o 25 proc. różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8000 zł.Zgodnie z zapisami ustawowymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma pełną wierzytelność powiększoną o odsetki. Inni wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu opłat publiczno-prawnych otrzymają 16 proc. kwoty wierzytelności. Również 16 proc. wierzytelności bez odsetek otrzymają wierzyciele z grupy Komputronik oraz podmioty i osoby powiązane ze spółką.Zarządca przygotował także test prywatnego wierzyciela. To analiza mająca wykazać, czy zaproponowany poziom spłaty zostałby zaakceptowany przez prywatnego, racjonalnie postępującego wierzyciela i na co mógłby liczyć taki wierzyciel, gdyby nie zgodził się z propozycjami układowymi i doszłoby do umorzenia postępowania sanacyjnego i likwidacji przedsiębiorstwa.- Nasze badania wskazują, że gdyby wierzyciele nie zgodzili się z przedstawioną propozycją układową i chcieli dochodzić wierzytelności w drodze postępowania upadłościowego, to mogliby liczyć na spłatę wierzytelności w znacznie niższej kwocie niż te uzyskane w ramach układu, co związane jest z profilem działalności spółki i posiadanymi przez nią aktywami, które istotnie straciłyby na wartości w toku nagłego zaprzestania działalności. Jednocześnie uzyskanie tych niższych kwot to perspektywa potencjalnie jeszcze późniejsza, gdyż wymagałaby umorzenia toczonego postępowania restrukturyzacyjnego i przeprocesowania pełnej procedury upadłościowej - komentuje dr hab. Maciej Stradomski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek zarządu CMT Advisory – doradcy ekonomicznego zarządcy.Zgodnie z decyzją sądu, na początku lutego zarządca dostarczy wierzycielom karty do głosowania nad układem. Mają oni czas do 31 marca na pisemną decyzję, czy przyjmują zaproponowane przez Komputronika warunki spłaty, czy nie. Jeśli wyrażą oni na to zgodę, spółki Komputronik i Komputronik Biznes będą już o krok od zakończenia procesu restrukturyzacji.Pomimo trwającego procesu sanacyjnego zarówno Komputronik, jak i Komputronik Biznes bez przeszkód prowadzą normalną działalność i realizują obsługę sprzedażową i posprzedażową swoich klientów na wcześniejszych zasadach.Zobacz także: Komputronik z pozytywną decyzją skarbówki w sprawie podatku VAT Przypomnijmy, że kłopoty sieci handlowej zaczęły się po decyzji fiskusa, który zakwestionował rozliczenia podatkowe firmy za marzec, kwiecień i maj w 2014 roku. Zgodnie z decyzją Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu - Delegatury w Lesznie dotyczącą VAT, Komputronik będzie musiał zwrócić skarbówce 60 mln zł. Firma złożyła odwołanie w tej sprawie.Organy skarbowe zaczęły się przyglądać rozliczeniom podatkowym firmy także w innych okresach.