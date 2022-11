Komputronik notuje wzrost przychodów

Grupa Komputronik w okresie kwiecień - październik 2022 roku osiągnęła 880 mln zł przychodów ze sprzedaży i blisko 20 mln zł zysku brutto, wynika z szacunkowych danych finansowych spółki.







Według szacunkowych wyników w okresie od 1 kwietnia do 30 września grupa Komputronik osiągnęła 880 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 10,2 proc., a także wygenerowała ponad 500 proc. wzrost zysku brutto, co przekłada się na wartość 19,8 mln zł. Zysk EBITDA (przed amortyzacją, opodatkowaniem i odsetkami) wyniósł 17 mln zł.

Prezes spółki, Wojciech Buczkowski wskazuje, że bardzo trudna sytuacja na rynku spowodowała, że wiele firm w tym roku zmaga się z wyzwaniem osiągnięcia rentowności netto.

- My, pomimo rosnącej inflacji, wojny w Ukrainie i skomplikowanej sytuacji gospodarczej na świecie, radzimy sobie całkiem nieźle. To efekt przyjętej strategii biznesowej, intensywniejszym działaniom marketingowym i sprzedażowym oraz rozsądnej polityce kosztowe - mówi Buczkowski.

Dodaje, że po wielu miesiącach toczącego się postępowania sanacyjnego Komputronik Biznes skutecznie zakończył swoją restrukturyzację, a Komputronik S.A. oczekuje na uprawomocnienie się wyroku sądowego dotyczącego zatwierdzenia układu. Ta perspektywa poprawia ocenę spółki dotycząca najbliższych kwartałów.

Komputronik to dystrybutor sprzętu IT.