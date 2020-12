Komputronik wychodzi na prostą. Stratę zastępuje zyskiem

W pierwszym półroczu roku finansowego 2020/2021 grupa kapitałowa Komputronik, do której należy sieć sklepów z elektroniką, odnotowała nieco niższe przychody niż przed rokiem, jednak ubiegłoroczną stratę udało jej się zastąpić zyskiem netto.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży znajdującego się od kilku miesięcy w restrukturyzacji Komputronika w okresie między 1 kwietnia a 30 września 2020 roku wyniosły nieco ponad 610 mln zł w porównaniu do niespełna 820 mln zł rok wcześniej.



Grupa kapitałowa wypracowała w tym czasie blisko 3,2 mln zł zysku netto wobec straty przed rokiem w wysokości przeszło 14,5 mln zł.



- Po otwarciu sanacji w dniu 10 marca 2020 roku nasza działalność skupiła się przede wszystkim na komunikacji z naszymi dostawcami i kluczowymi kontrahentami, co pozwoliło na utrzymanie poprawnych relacji biznesowych i uzyskanie możliwości realizacji niezakłóconego procesu handlowego - poinformował w liście do akcjonariuszy Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.



Zwrócił uwagę, że postępowania sanacyjnego nie ułatwił wybuch pandemii COVID-19. Mimo licznych ograniczeń, dotyczących także handlu detalicznego, proces ten jednak sukcesywnie postępuje.



- Niemal każdego miesiąca minionego półrocza roku obrachunkowego notowaliśmy wyższe obroty i zwiększone marże (wyjątkiem był sierpień, w którym przychody były nieco niższe od przychodów w lipcu). Pozwoliło to osiągać coraz mniejszą ujemną dynamikę przychodów w kolejnych miesiącach w odniesieniu do przychodów z analogicznych okresów poprzedniego roku - oznajmił Buczkowski.



- Grupa w istotny sposób skoncentrowała się na obniżeniu zarówno stałych jak i zmiennych kosztów prowadzonej działalności, co umożliwiło obniżenie skonsolidowanych kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu o ponad 24,2 proc. w stosunku do poprzedniego okresu - dodał.



Jak zapewnił, obecna sytuacja grupy kapitałowej jest stabilna i nie jest identyfikowane istotne zagrożenie dla jej dalszej rentownej działalności.



Przypomnijmy, że w roku finansowym 2019/2020 grupa kapitałowa Komputronik zanotowała stratę netto w wysokości przeszło 83 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym czasie wyniosły 1,649 mld zł, co dało wyraźny spadek względem sytuacji rok wcześniej, kiedy przychody wyniosły niemal 2 mld zł.



- Miniony rok z pewnością był najgorszym w naszej długiej historii - ocenił przy okazji publikacji wyników za poprzedni rok Wojciech Buczkowski.