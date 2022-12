Komputronik zwiększył zysk netto o ponad 1300 procent

Komputronik wypracował w I połowie roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień-wrzesień 2022) zysk z działalności operacyjnej w wysokości 8,07 mln zł wobec 10,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 880 mln zł wobec 798,53 mln zł rok wcześniej.

Z raportu okresowego Komputronika wynika, że zysk operacyjny wyniósł 8,07 mln zł wobec 10,54 mln zł zysku rok wcześniej. Oznacza to spadek o 23,5 proc.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 17,19 mln zł, w porównaniu do 1,26 mln zł rok wcześniej. To wzrost o 1320 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 880 mln zł wobec 798,53 mln zł rok wcześniej. To wzrost o 10 proc.

Jak czytamy w sprawozdaniu finansowym, pierwsza połowa 2022 roku obrotowego była wyraźnie lepsza niż w latach poprzednich.

„Działalność przebiegała płynnie, bez wpływu na nią żadnych istotnych zdarzeń. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu udało się maksymalizować sprzedaż optymalnie wykorzystując posiadane zasoby” - podano w sprawozdaniu.

W sprawozdaniu czytamy także, że dane finansowe za pierwsze półrocze finansowe kończące się 30 września 2022 r. wskazują na utrzymanie zdolności do generowania zysków przez grupę.

„W 2019 roku przeprowadzono gruntowne działania restrukturyzacyjne, polegające na: zmniejszeniu liczby pracowników i współpracowników (także w ramach konsolidacji operacyjnej spółek w grupie), zmniejszenia liczby sklepów własnych o jednostki mogące w najbliższej przyszłości utracić rentowność, redukcji kosztów wynajmu powierzchni komercyjnych i zmniejszenia wielkości pozostałych kosztów rzeczowych. Dodatkowo spółka dominująca skoncentrowała się na sprzedaży wybranych grup towarowych o najwyższej stopie zwrotu, rozwinęła ofertę usługową i poprawiła warunki zakupu u niektórych dostawców” - wskazano w raporcie.

Komputronik wskazuje pozytywne czynniki dla rozwoju grupy

Czynnikami istotnymi pozytywnymi dla rozwoju grupy są: relatywnie wysoki popyt na sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi IT; dobre perspektywy popytu zagranicznego; stosunkowo niskie, w porównaniu z pozostałymi krajami Unii Europejskiej – nasycenie sprzętem komputerowym gospodarstw domowych; popyt restytucyjny ze strony osób fizycznych, firm oraz sektora publicznego; systematyczny wzrost popytu na sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie ze strony firm oraz instytucji sektora publicznego w związku z wykorzystywaniem funduszy unijnych; konwersja pracy w wielu przedsiębiorstwach na tryb zdalny wymagająca dostosowania sprzętu IT.

W sprawozdaniu wskazano także istotne negatywne czynniki

Wśród czynników negatywnych: ryzyko, związane ze niestabilnością rynków walutowych, w szczególności gdy ma zmiany mają charakter gwałtownych, dużych zmian w krótkich okresach czasowych; możliwe gwałtowne załamanie się popytu w związku z niestabilnością rynków finansowych oraz panującą inflacją, skutkujące spadkiem realnej wartości dochodów osobistych, redukcją dochodów dyspozycyjnych klientów oraz ograniczeniem dostępu do finansowania (kredyty ratalne, kredyty inwestycyjne i obrotowe); istotne pogorszenie sytuacji płatniczej kontrahentów; ograniczenie ubezpieczeń kredytów kupieckich przyznawanych przez dostawców, na skutek wzrostu ryzyka związanego z podatkiem VAT w branży IT; ograniczenie finansowania przez banki branży IT; agresywne, trudne do przewidzenia działa konkurentów, skutkujące czasowym ograniczeniem atrakcyjności oferty spółki.