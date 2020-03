Koncerny motoryzacyjne pokazują nowe modele mimo odwołania targów w Genewie

Po odwołaniu tegorocznych targów motoryzacyjnych w Genewie niektórzy z wystawców zdecydowali się na prezentację nowych pojazdów w sieci. Konferencje online zorganizowali we wtorek tacy producenci, jak BMW, Mercedes-Benz, Audi i Dacia.

Odwołanie targów z powodu szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2 zmusiło koncerny do uruchomienia planów awaryjnych i prób ratowania przynajmniej części działań marketingowych. Niektórzy wystawcy zdecydowali się na przeniesienie premier swoich samochodów do sieci.

We wtorek BMW zaprezentowało prototyp sportowego sedana i4 z w pełni elektrycznym napędem. Jak zauważyła agencja Bloomberga, sylwetką samochód przypomina modele serii 3. Niskie zawieszenie i aerodynamiczny kształt nadwozia mają na celu m.in. maksymalizowanie zasięgu. Do sprzedaży i4 ma trafić w 2021 r. wraz z innym flagowym modelem, elektrycznym BMW iNEXT.

Mercedes-Benz zaprezentował natomiast nową Klasę E Limuzyna i Klasę E Kombi. Są to pierwsze pojazdy koncernu ze Stuttgartu z odświeżonej serii modelowej. Oba warianty pojawią się u europejskich dealerów latem 2020 r.

W kierownicy nowej E Klasy znajdować się będzie mata z czujnikiem rozpoznającym, czy kierowca trzyma dłonie na kierownicy. Jeśli system wykryje, że przez pewien czas tego nie robi, uruchomi szereg ostrzeżeń, a w razie konieczności aktywuje asystenta awaryjnego hamowania (Emergency Brake Assist).

We wtorek swoją premierę miał również koncept pierwszego w pełni elektrycznego samochodu należącej do francuskiego koncernu Renault marki Dacia. Model Spring pojawi się w salonach dealerskich w 2021 r. i będzie miał co najmniej 200 km zasięgu na jednym pełnym ładowaniu - zapewnia producent. Mały, pięciodrzwiowy SUV sylwetką przypomina sprzedawanego w Chinach Renault City K-ZE. Dacia na razie nie ujawniła ceny nowego modelu.

Audi we wtorek zaprezentowało trzy nowe modele: A3 Sportback oraz e-trona Sportback i e-trona S Sportback.

Jak zauważył producent, czwarta generacja kompaktu klasy premium (A3 Sportback) zyskała bardziej sportowy charakter, a ponadto została zdigitalizowana i połączona z siecią. W Europie A3 Sportback będzie dostępne w trzech wersjach silnikowych. Model będzie można konfigurować od 5 marca, a jego wejściu na rynek towarzyszyć ma sprzedaż specjalnej edycji modelowej A3 Sportback edition one.

W pełni elektryczny e-tron w wersjach Sportback i S Sportback ma zyskać bardziej sportowy wygląd dzięki dachowi opadającemu w tylnej części pod większym niż dotychczas kątem. Konfigurator dla wersji Sportback został już uruchomiony, natomiast zamówienia na e-trona S Sportback mają ruszyć w 2021 r.

VW we wtorek potwierdził natomiast, że drugi pojazd marki bazujący na platformie MEB otrzyma nazwę ID.4. Kompaktowy crossover będzie produkowany w Europie. Trafi zarówno do klientów na Starym Kontynencie, jak w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach. Jak zapewnia producent z Wolfsburga, pierwszy crossover marki budowany na platformie MEB, będzie mieć zasięg do 500 km na jednym pełnym ładowaniu. ID.4 ma trafić do sprzedaży w Europie i USA pod koniec 2020 r.

Platforma MEB, zaprojektowana specjalnie dla samochodów elektrycznych, do 2022 r. ma znaleźć się w łącznie 27 pojazdach Grupy VW (w tym modelach VW, Audi, Skody i Seata).

90. edycja targów, organizowanych przez fundację GIMS oraz centrum kongresowe Palexpo miała się odbyć dniach 2-15 marca.

Mimo odwołania targów, w poniedziałek za zamkniętymi drzwiami odbyła się również ceremonia "Car of the Year". W tym roku tytuł samochodu roku zdobył Peugeot 208 (281 punktów). Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno Tesla Model 3 (242 punktów) i Porsche Taycan (222 punkty). Ponadto wyróżniono jeszcze Renault Clio (211 punktów), Forda Pumę (209 punktów), Toyotę Corollę (152 punktów) i BMW serii 1 (133 punktów). W głosowaniu wzięło udział 58 dziennikarzy motoryzacyjnych z 23 europejskich krajów.