Konferencja Nowy Przemysł 4.0. już 4 października. To ostatni moment na rejestrację

Tylko do poniedziałku, do godziny 13.00, możliwa jest rejestracja na konferencję Nowy Przemysł 4.0. W programie tego wyjątkowego wydarzenia jest 15 sesji z udziałem blisko 80. ekspertów.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Konferencji towarzyszyć będą targi, seminaria i warsztaty.

Zostaną także wręczone nagrody w prestiżowym konkursie The Best of Industry 4.0.

Rejestracja na konferencję Nowy Przemysł 4.0 jest możliwa do poniedziałku 3 października.

Wśród wydarzeń towarzyszących odbędzie się TOOLEX - jedna z największych w Polsce imprez targowych, poświęconych przede wszystkim branży obrabiarek oraz narzędziowej, podczas której wystawcy prezentują najnowsze rozwiązania związane z technologią obróbki.

A także konferencja Tech &Job - wydarzenie poświęcone rynkowi pracy inżynierów oraz specjalistów z udziałem czołowych pracodawców, specjalistów HR i renomowanych uczelni.

Z kolei The Best of Industry 4.0 to uroczysta gala wręczenia nagród laureatom wybranym przez eksperckie jury w kategoriach: "zakład produkcyjny" oraz "technologia" z udziałem gości konferencji i targów.

Sesja inauguracyjna4 października m.in. o zaawansowaniu procesów cyfryzacji w polskiej gospodarce

Podczas sesji inauguracyjnej 4 października 2022 roku będzie między innymi mowa o zaawansowaniu procesów cyfryzacji w polskiej gospodarce; omówione zostaną najważniejsze fakty i zjawiska, a także trendy oraz tempo cyfrowej transformacji. Zastanowimy się także nad tym, w jakich branżach Przemysł 4.0 rozwija się najszybciej i co o tym decyduje.

Będzie też mowa o wpływie pandemii i jej skutków oraz wojny w Ukrainie na procesy wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań oraz o głównych barierach inwestycji w technologie Przemysłu 4.0.

Porozmawiamy także o tym, jakich zmian w obszarze Przemysłu 4.0, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych można się spodziewać w najbliższej przyszłości. W orbicie zainteresowań znajdą się też kadry, kompetencje, edukacja. Nastąpi również prezentacja wniosków z raportu „Produkcja 4.0” przygotowanego przez zespół portalu gospodarczego WNP.PL.

Wśród prelegentów będą: Marek Gabryś, prezes współwłaściciel firmy AIUT Sp. z o.o.; Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice; Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP SA; Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej w firmie Amica; Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej; Stefan Życzkowski, współwłaściciel, przewodniczący rady strategicznej firmy Astor.

Z kolei 4 października podczas sesji "Motoryzacja - czas wielkiej zmiany" mowa będzie między innymi o e-mobilności i elektryfikacji rynku samochodowego jako megatrendzie współczesności.

Porozmawiamy też o tym, czy produkcja dla e-mobilności w Europie stanie się szansą podniesienia się po pandemicznym załamaniu. Będzie mowa o uwarunkowaniach rynkowych, regulacyjnych i technicznych przechodzenia na napęd elektryczny, hybrydowy czy też oparty na wykorzystaniu wodoru. Zastanowimy się nad tym, jak sprawnie przestawić produkcję na potrzeby e-motoryzacji. W sesji uczestniczyć będą: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego; Janusz Kobus, wiceprezes Pilkington Automotive Poland; Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA; Zbigniew Sikora, dyrektor zarządzający, Rhenus Automotive Europe; Katarzyna Sobótka, Head of Emobility w firmie Claritas Investments.

Zastanowimy się, dlaczego warto prowadzić działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w firmie

Z kolei w trakcie sesji zatytułowanej "Dobre praktyki w nowoczesnej fabryce" skoncentrujemy się między innymi na założeniach udanych projektów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w produkcji. Będzie też między innymi mowa o dobrych praktykach kooperacji. Będą w niej uczestniczyć: Jacek Misiejuk, prezes Enel X Polska Sp. z o.o.; Sebastian Procek, dyrektor Działu Budowy Maszyn AIUT; Andrzej Soldaty, dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej; Zbigniew Stokłosa, Manufacturing Engineering Manager EMEA w Nexteer Automotive; Magdalena Walczak, Digital Change Lead w Zakładach 3M SuperHub we Wrocławiu w 3M w Polsce.

Natomiast podczas sesji "Innovation Coach" zastanowimy się, dlaczego warto prowadzić działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w firmie. Będzie mowa o innowacyjności przedsiębiorstw jako elemencie DNA polskich firm. Będzie też mowa o tym, jak uzyskać bezpłatne wsparcie merytoryczne w rozpoczęciu prac badawczo-rozwojowych i nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi.