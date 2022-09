Konferencja Nowy Przemysł 4.0 już wkrótce. Będzie specjalny raport

Jeden z głównych punktów programu Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex to konferencja Nowy Przemysł 4.0. Ponadto w trakcie targów odbędzie się premiera raportu „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”. Będą też inne ciekawe wydarzenia.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

W programie konferencji Nowy Przemysł 4.0 są m.in. nowe technologie i ich zastosowania, najciekawsze rozwiązania dla fabryk przyszłości, wdrożenia.

Partnerami przedsiębiorców w debatach będą przedstawiciele firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji, dostawcy technologii dla Przemysłu 4.0,

Z targami Toolex związane są - poza Nowym Przemysłem 4.0 - także inne ciekawe wydarzenia, jak na przykład konferencja „Tech and Job”, obejmująca problematykę polskiego rynku pracy, m.in. inżynierów.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 zbliża się wielkimi krokami, odbędzie 4-5 października 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.

W konferencji wezmą udział zarządzający przedsiębiorstwami, przede wszystkim praktycy

W programie konferencji są m.in. nowe technologie i ich zastosowania, najciekawsze rozwiązania dla fabryk przyszłości, wdrożenia - w konkretnym ujęciu, doświadczenia i porady dla tych, którzy wchodzą na ścieżkę cyfrowej modernizacji produkcji.

W konferencji wezmą udział zarządzający przedsiębiorstwami, przede wszystkim praktycy: dyrektorzy produkcji, plant menedżerowie, inżynierowie wszelkich specjalności, wdrożeniowcy, integratorzy.

Wśród nich będą m.in.: Michał Jarczyński, prezes, dyrektor generalny Arctic Paper; Krzysztof Kwaśny, odpowiedzialny m.in. za łańcuchy dostaw i kadry w Toyota Motor Manufacturing Poland; Katarzyna Sobótka, Head of Emobility, Claritas Investments i Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Amiki.

Naukę będą na konferencji reprezentowali m.in. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej i Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Partnerami przedsiębiorców w debatach będą przedstawiciele firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji, dostawcy technologii dla Przemysłu 4.0, firmy szkoleniowe i doradcze oraz przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje w Industry 4.0.

Uczestnicy konferencji porozmawiają m.in. o tym, jak pokonywać bariery wykorzystywania technologii Przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce i czy okres po pandemii, a także o tym, czy niestabilne obecnie otoczenie makroekonomiczne to dobry akurat czas na przyspieszenie.

W ramach konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs „The Best of Industry 4.0”

Z targami Toolex związane są - poza konferencją Nowy Przemysł 4.0 - także inne ciekawe wydarzenia.

5 października 2022 organizatorzy zapraszają na konferencję „Tech and Job”, podejmującą problematykę polskiego rynku pracy inżynierów i specjalistów.

W jej ramach zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych problemów branży - m.in. najbardziej poszukiwanych specjalności inżynierskich oraz tego, w jakie nowe kompetencje powinien być "wyposażony" inżynier przyszłości, by sprostać wyzwaniom wciąż przyspieszającej cyfryzacji.

W ramach konferencji rozstrzygnięty zostanie konkurs „The Best of Industry 4.0”, w dwóch kategoriach. Pierwsza to zakład produkcyjny, w którym najlepiej realizowana jest idea „fabryki przyszłości”, gdzie skutecznie implementowane są technologie Przemysłu 4.0; druga to technologie i rozwiązania wprowadzające przemysłowych użytkowników na nowy, wyższy poziom.

Laureatów poznamy podczas wieczornej gali 4 października wieńczącej konferencję Nowy Przemysł 4.0.

W trakcie targów Toolex swoją premierę będzie miał - specjalnie na tę okazję przygotowany przez dziennikarzy portalu WNP, we współpracy z innymi portalami Grupy PTWP - raport „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”, oparty na wywiadach z menedżerami ponad 20 wiodących krajowych firm przemysłowych różnych branż oraz z ekspertami w dziedzinie Przemysłu 4.0.