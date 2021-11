Konferencja Summit 5G: pierwsze innowacje 5G w polskich fabrykach

O pomysłach stworzonych przez startupy opartych o 5G oraz wpływie i możliwościach sieci najnowszej generacji rozmawiali w Łodzi eksperci podczas 5G Summit – pierwszego w Polsce przeglądu sektora technologii 5G. Pierwsze innowacje działają już w polskich fabrykach.

W czwartek na zorganizowanym w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) wydarzeniu zaprezentowano niektóre z innowacji opartych o 5G, jakie powstały dzięki programom dedykowanym startupom w ŁSSE. Wśród nich były m.in.: roboty, systemy alarmowe lub przewidujące awarie, autonomiczne wózki widłowe, wirtualne fabryki, szkolenia VR w zakładach pracy na drugim końcu świata dzięki założeniu gogli, czy wirtualna przymierzalnia, w której można dopasować ubrania do sylwetki.

Cześć z powstałych w ramach współpracy z ŁSSE i jej partnerami innowacji wykorzystywana jest już w polskich fabrykach.

Łódzka Strefa od ponad 5 lat mocno stawia bowiem na startupy, w tym te wykorzystujące technologię 5G. W ramach przygotowanych przez nią projektów: "Startup Spark", "S5 - Akcelerator Technologii 5G" i "Re_Source" pomoc w stworzeniu innowacji, a potem jej komercjalizacji otrzymało blisko 120 młodych firm. Do współpracy ze startupami w projektach przystąpiło też 16 partnerów, w tym m.in. marki: Procter&Gamble, Ericsson, Miele, Polkomtel, Bluerank, Indigo Nails, Polska Grupa Energetyczna, WnD.

"Tworząc akceleratory startupowe otworzyliśmy nowy rozdział działalności Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki włączeniu do projektów technologii 5G zyskaliśmy przewagę konkurencyjną oraz dodatkową zachętę inwestycyjną dla przedsiębiorców, w szczególności nakierowanych na Przemysł 4.0" - tłumaczył prezes ŁSSE Marek Michalik.

Wiceprezes Agnieszka Sygitowicz dodała, że udział w akceleratorach Łódzkiej Strefy, a szczególnie w "S5" dał unikalną możliwość testowania rozwiązań poprzez m.in. dostęp do infrastruktury 5G oraz firmy produkcyjnej, co oznacza implementację akcelerowanych produktów w realnych warunkach infrastrukturalnych, biznesowych i produkcyjnych.

"Program stworzył startupom możliwość pracy na żywym organizmie: instalowania urządzeń przy liniach produkcyjnych, na pojazdach czy w halach magazynowych wybranych partnerów, pracę z realnymi danymi, a nawet działania z klientem końcowym" - zaznaczyła.

Dzięki współpracy Łódzkiej Strefy i partnerów, w akceleratorach i startupach powstały rozwiązania technologiczne, które przyspieszają rozwój przemysłu 4.0 w Polsce. M.in. zespół ConnectedVR stworzył platformę do jednoczesnej współpracy wielu użytkowników w spersonalizowanym środowisku VR. Umożliwia on stworzenie w wirtualnej rzeczywistości kopii przestrzeni istniejących i planowanych, np. obiektów przemysłowych, scenariuszy szkoleniowych.

Powstały też innowacje oparte na sztucznej inteligencji do nadzoru bezpieczeństwa w fabrykach. Jest to system analizujący obraz z kamer w czasie rzeczywistym, który potrafi wykryć niepożądane zdarzenia, zagrożenia, np. czy pracownicy noszą odzież ochronną, kaski, gogle, maski, czy poruszają się po wyznaczonych ścieżkach bezpieczeństwa. Jeśli system wykryje nieprawidłowości, informuje o tym, co pozwala na przykład uniknąć wypadków w fabryce.

Z kolei w projekcie "S5" startupy pokazały możliwości jakie daje sieć 5G. Np. poprzez stworzenie platformy do streamingu live z wykorzystaniem okularów VR i kamery 360, który w niedalekiej przyszłości może przenieść nas na odległy koncert, wydarzenie sportowe czy kulturalne. VR został też wykorzystany do budowy cyfrowych bliźniaków fabryk, co pozwala na szkolenie pracowników z użyciem tej wirtualnej przestrzeni.

Opracowane innowacje 5G startupy wdrożyły i wdrażają w fabrykach inwestorów Łódzkiej Strefy. To pierwsze realne wykorzystanie technologii 5G do budowy inteligentnych fabryk w Polsce, co nie byłoby możliwe, gdyby Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przyznał testowo dostępu do docelowej częstotliwości 5G.

"Do tej pory dla sieci prywatnych i przemysłowych częstotliwości przyznawaliśmy na roczne okresy testowe. Wkrótce rozpoczniemy dyskusję z rynkiem o tym, w jaki sposób przyznawać je na komercyjnych zasadach. W jak najprostszy, najbardziej elastyczny i atrakcyjny ekonomicznie sposób, aby takie sieci miały zapewniony jak najlepszy start" - zapowiedział prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Oko.

Jedną z pierwszych inteligentnych fabryk w Polsce wykorzystującą infrastrukturę 5G jest zakład światowego producenta sprzętu AGD firmy Miele, zlokalizowany w Ksawerowie pod Łodzią. Zbudowanie wewnętrznej sieci 5G było możliwe dzięki udziałowi firmy w projekcie "S5". Dziś firma korzysta z rozwiązań kilku startupów, które dla niej przygotowały i wdrożyły innowacje oparte o 5G.

Zdaniem szefa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika, technologia 5G już wpływa i będzie wpływać na pracę, rozrywkę, bezpieczeństwo, sposób, w jaki się komunikujemy.

"Możliwości zastosowania sieci 5G wykraczają znacznie ponad to, co oferowały nam poprzednie generacje sieci mobilnych. Dziś o potencjale technologii wiedzą najlepiej pracownicy fabryk, w których do skoordynowanej, zautomatyzowanej oraz wydajnej pracy robotów i linii produkcyjnych wykorzystuje się lokalne sieci piątej generacji" - wskazał.

Dodał, że rewolucja 5G nadejdzie w pierwszej kolejności właśnie w przemyśle, ale ogromne zmiany odczują również mieszkańcy dużych miast.

"Transformacja z pomocą 5G pozwoli tam wydajnie zarządzać ruchem miejskim czy oświetleniem i uczynić miasta prawdziwie inteligentnymi. To właśnie technologia piątej generacji pozwoli nam spełniać wizję autonomicznych flot pojazdów w transporcie długodystansowym czy komunikacji miejskiej" - zaznaczył prezes Cyfrowej Polski.

W ramach prowadzonych przez ŁSSE projektów startupy otrzymują wsparcie finansowe, biznesowe, technologiczne oraz wdrożeniowe. Do tej pory przyznano blisko 30 mln zł na rozwój i testowanie technologii. Działanie jest możliwe dzięki wsparciu z funduszy unijnych, które w najbliższych latach mają posłużyć do rozwoju technologii 5G.

"Wsparcie dla rozwoju nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej udzielane będzie również z funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-27. W programie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego planujemy wydać ponad 800 mln euro. Z kolei w Krajowym Planie Odbudowy chcemy przeznaczyć 2,6 mld euro na infrastrukturę telekomunikacyjną. Bezpośrednie wsparcie skierowane zostanie przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno z sektora MŚP, jak i dużych firm" - zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.