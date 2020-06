Kongres USA rozpatruje projekt dot. ochrony prywatności w czasie pandemii

W amerykańskim Kongresie w ramach porozumienia ponadpartyjnego zaproponowano regulacje określające zasady ochrony prywatności i danych osobowych w czasie pandemii, które umożliwią rozwój inicjatyw medycznych z poszanowaniem praw - podaje serwis Ars Technica.

Rozpatrywany przez Kongres USA projekt "Exposure Notification Privacy Act" ma określić, jakie dane na temat mieszkańców USA mogą być gromadzone przez organy zajmujące się monitorowaniem kontaktów społecznych celem ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, a także jak informacje te są wykorzystywane.

Jedną z zasad, które ma ustanowić nowe prawo, jest dobrowolność udziału obywateli w programach monitorowania kontaktów. Regulacja ma zobowiązywać twórców oprogramowania tworzonego do tego celu do pozyskiwania jednoznacznej i dobrowolnej zgody użytkownika na gromadzenie danych na jego temat. Zgoda nie może wynikać z samego faktu użytkowania takiego oprogramowania - zastrzeżono w projekcie.

Operatorzy aplikacji do monitorowania kontaktów zostaną przez nową regulację, jeśli zostanie ona przyjęta, zobowiązani do zbierania jedynie minimum danych potrzebnych do działania oprogramowania. Zabronione ma być deanonimizowanie danych oraz ich zestawianie z innymi informacjami, które mogą pozwalać na identyfikację poszczególnych osób bądź urządzeń. Dane mają być gromadzone jedynie na potrzeby walki z epidemią, a ich wykorzystanie do celów komercyjnych ma być przez nowe prawo zakazane.

Proponowane rozwiązanie spotkało się z aprobatą ekspertów z sektora ochrony zdrowia oraz organizacji walczących o prawa konsumenckie w sieci.