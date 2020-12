Koniec tanich połączeń z Wielką Brytanią

Jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez umowy handlowej – a szanse na jej zawarcie do końca roku są bardzo małe, wzrosną radykalnie ceny połączeń telefonicznych i opłaty za korzystanie z internetu.

Zastrzega jednak, że nic nie jest jeszcze przesądzone. - Relacje ekonomiczno-gospodarcze pomiędzy UE a Wielką Brytanią po brexicie nadal są przedmiotem ustaleń. Dopóki nie ma nowych, oficjalnych decyzji, sytuacja pozostaje bez zmian - twierdzi. Jeśli by jednak Wielka Brytania spadła do pierwszej strefy taryfowej, minuta połączenia z tym krajem kosztowałaby 7 zł. Za połączenie przychodzące do Polski zapłacimy 2 zł.Na rozwój sytuacji wciąż czeka T-Mobile. - Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i do końca okresu przejściowego, tj. do końca 2020 r. T-Mobile nie zmieniał i nie planuje zmieniać stawek połączeń na terenie tego kraju. Od 1 stycznia 2021 r. warunki współpracy gospodarczej zależeć będą od treści przyszłej umowy pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Analizujemy postępy prac związanych z negocjacją tej umowy i w zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmować odpowiednie działania – poinformowano nas w biurze prasowym operatora.Niespodziankę najwyraźniej szykuje swoim klientom Plus. - Od 1 stycznia, gdy Wielka Brytania znajdzie się formalnie poza UE, klienci Plusa będą mogli korzystać z promocji, dzięki której będą mieli stawki na takich poziomach, jak dotychczas – deklaruje Arkadiusz Majewski z biura prasowego operatora.Brak umowy handlowej i nierozwiązanie kwestii roamingu to dla przeciętnych abonentów poważna dolegliwość, dla biznesu jednak może okazać się potężnym ciosem za sprawą znacznego wzrostu kosztów, które w sytuacji coraz powszechniejszej pracy zdalnej mogą okazać się nie do uniknięcia.