Konkurenci Huaweia działają także w Chinach. Wszystkich nie wykluczymy

Wykluczanie Huaweia z budowy sieci 5G ma podnosić poziom ich cyberbezpieczeństwa. Taka argumentacja budzi jednak wątpliwości, zwłaszcza że konkurenci chińskiej firmy sami nie są wolni od powiązań z Chinami. Czy w tej sytuacji formalne kryterium kraju pochodzenia sprzętu może i powinno zastąpić techniczną ocenę urządzeń w aspekcie cyberbezpieczeństwa?

Polskie wahania

A może certyfikacja?

Czujnie, ale bez dyskryminacji

Kosztowny wybór

W Chinach aktywna jest także Nokia. Spółką zależną Nokia Shanghai Bell zarządza razem z chińską firmą państwową China Huaxin, która ma nieco ponad 49 procent udziałów w przedsięwzięciu oraz prawo nominowania prezesa. Przez wiele lat prezes Nokia Shanghai Bell był aktywny politycznie w roli... sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, co w oczywisty sposób wiązało przedsięwzięcie Nokii z chińskim państwem.W zglobalizowanym świecie, w którym Chiny odgrywają coraz większą rolę gospodarczą, takie powiązania są w praktyce nieuniknione. Stosując jednak dotychczasowe kryteria oceny cyberbezpieczeństwa produktów firm Huawei czy ZTE, należałoby także wziąć pod lupę przedsięwzięcia realizowane w Chinach przez ich europejską konkurencję. Chyba, że jednak uznamy, iż samo opracowanie lub produkcja urządzeń telekomunikacyjnych w Chinach nie są z gruntu naganne.Dotychczasowe doświadczenia z cyberatakami pokazują, że niejednokrotnie były one realizowane z wykorzystaniem sprzętu, który dana firma czy instytucja uważała za zaufany. W praktyce żadnej roli nie odgrywało tu jednak pochodzenie sprzętu i oprogramowania, lecz jego słabe punkty, które postanowili wykorzystać cyberprzestępcy.To pokazuje, że kluczowe dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa jest zaawansowane testowanie sprzętu i oprogramowania pod kątem odporności na wykorzystanie w nieodpowiednich celach. Problematyczne jeśli chodzi o skuteczność (tj. zapewnienie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych) staje się w tym kontekście samo pilnowanie, by sprzęt nie pochodził z kraju, który ze względów politycznych znalazł się na "czarnej liście".W Polsce trwają właśnie prace nad nowymi przepisami, które w założeniu miałyby pozwolić rozstrzygać, czy dany dostawca sprzętu telekomunikacyjnego jest zaufany, czy też nie. Etap konsultacji społecznych przeszedł niedawno projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.Wśród proponowanych zmian znalazła się propozycja przyznania działającemu przy rządzie Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa kompetencji do oceny ryzyka dostawców sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanych przez operatorów telekomunikacyjnych. W razie negatywnej oceny, telekom nie będzie mógł składać zamówień u danego dostawcy. Ponadto będzie musiał zrezygnować z już używanego sprzętu i oprogramowania dostawcy w terminie 5 lat od ogłoszenia komunikatu o ocenie. Takie rozwiązanie daje narzędzie do zupełnego wykluczania wybranych dostawców sprzętu z polskiego rynku telekomunikacyjnego.Na etapie konsultacji nie brakło głosów mówiących, że zamiast klasyfikować pod kątem zaufania poszczególnych dostawców, należałoby ustanowić system, który pozwalałby przejrzyście i kompleksowo weryfikować poziom cyberbezpieczeństwa poszczególnych urządzeń i systemów. Zwłaszcza, że branża telekomunikacyjna nie próżnuje i rozwija nowe możliwości w tym względzie.Do stosowanego od lat systemu certyfikacji Common Criteria dołączył niedawno NESAS, czyli Network Equipment Security Assurance Scheme. Ten schemat został opracowany i wdrożony przez zrzeszające ponad 750 podmiotów ze świata telekomunikacyjnego stowarzyszenie GSM Association oraz 3GPP (3rd Generation Partnership Project), czyli międzynarodową organizację zajmującą się normalizacją standardów telekomunikacyjnych.- Common Cirteria jest to bardzo dobry, bardzo dojrzały standard weryfikacji urządzeń na różnych poziomach, natomiast jest on standardem ogólnego zastosowania - tłumaczy Rafał Jaczyński, regional cyber security officer w Huawei Technologies na Europę Środkowo-wschodnią i kraje nordyckie.- NESAS podchodzi do tego problemu z innej strony. Tam podstawą jest specyfikacja, jakie wymagania bezpieczeństwa dana klasa, np. stacja bazowa, powinna spełniać i jakie procesy po stronie dostawcy są istotne, żeby taką bezpieczną stację bazową stworzyć i potem utrzymywać. Potem ten zestaw specyfikacji bierze zewnętrzna firma audytorska i weryfikuje. W związku z czym skutek jest taki, że test zgodny z NESAS-em dla stacji bazowej Ericssona i Huaweia dotyczy dokładnie tego samego - dodaje.W związku z tym na podstawie certyfikacji NESAS można precyzyjnie porównywać ze sobą sprzęt od różnych producentów. Co więcej kryteria systemu mają ewoluować wraz ze zmieniającymi się standardami telekomunikacyjnymi.Na razie jednak polski rząd skupia się na wprowadzeniu do porządku prawnego statusu zaufanego dostawcy. - Stworzenie sobie narzędzi prawnych, których dzisiaj nie mamy, do tego, żeby gwarantować sobie bezpieczeństwo, jest obowiązkiem państwa - argumentował w niedawnej rozmowie z WNP.PL Marek Zagórski, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.Zarazem uspokajał, że rządowi nie chodzi wcale o to, żeby zupełnie wykluczać jakiegoś dostawcę. - To nie jest tak, że my powiemy, że dany podmiot jest całkowicie i w każdym miejscu groźny. Bez przesady. Chodzi nam o infrastrukturę strategiczną - stwierdził Zagórski.Zarazem jednak ocenił, że w obszarach związanych z bezpieczeństwem państwo nie może polegać tylko na mechanizmach certyfikacyjnych.- Nie wyobrażam sobie sytuacji, że pozostawimy wydanie decyzji o tym, czy jakieś państwo jest dla nas groźne, klasycznej procedurze administracyjnej. I co? Nasz hipotetyczny wróg będzie się mógł od takiej decyzji odwoływać? Ważne, by taki proces opierał się na analizie, która jest analizą wykonywaną przez kompetentne służby w danym państwie. W tym obszarze nie wszystko może i powinno być jawne - podkreślił pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa.Ta wypowiedź świadczyłaby jednak zarazem o tym, że obok wprowadzania przepisów dotyczących zaufanych dostawców, państwo nie wyklucza również stosowania systemów certyfikacyjnych, takich jak NESAS.Zresztą sygnały płynące z polskiego rządu nie są jednoznaczne. Nie jest tajemnicą, że tak jak inni sojusznicy USA, znajdujemy się pod presją Waszyngtonu, który chciałby także u nas wykluczenia chińskich dostawców z rynku telekomunikacyjnego. Z drugiej strony polska dyplomacja nie chce pogorszenia stosunków z Chinami, które są naszym istotnym partnerem gospodarczym.W połowie października uspokajający głos pod adresem Chin popłynął choćby z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Polska w budowie systemu 5G nie zamierza nikogo dyskryminować, wykluczać ani też stosować podwójnych standardów - powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji spraw zagranicznych wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk Jako kraj ciągle stoimy przed wyborem, czy kwestie cyberbezpieczeństwa w większym stopniu podporządkujemy kryteriom politycznym, czy technicznym. Od tego zależeć będą m.in. koszty oraz tempo budowy sieci 5G w Polsce.Brytyjska firma badawcza Assembly Research podliczyła, że wykluczenie chińskiej firmy Huawei z rynku telekomunikacyjnego może w ciągu trzech lat kosztować polską gospodarkę 4,8 mld euro, czyli około 22 mld zł.Analitycy Assembly Research twierdzą, że wykluczenie Huaweia jako dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, poważnie uderzyłoby w działalność działających w Polsce operatorów. To przełożyłoby się z kolei na opóźnienie budowy sieci 5G. Tak więc to, czy wykluczymy z rynku Huaweia, czy też nie, ma swój wymiar finansowy, który będzie dotyczył nie tylko samych operatorów, ale także ich klientów i kooperujących z nimi firm.