Komunikat skandynawskiej grupy Viaplay, oferującej w kilkunastu krajach streaming treści wideo, w tym głównie zawodów sportowych, filmów i rozrywki, nie pozostawia złudzeń. W obliczu generowanych strat spółka wycofuje się z wielu rynków, w tym także z Polski.

Po dwóch latach obecności na polskim rynku platforma streamingowa Viaplay wycofuje się z kilku krajów, w tym z Polski.

Ponad 1,2 miliona subskrybentów może się domagać zwrotu za niewykorzystany abonament.

Wydatki na kupno licencji do transmisji Bundesligi, Premier League oraz wyścigów Formuły 1 pogrążyły finanse spółki, która starała się konkurować m.in. z Netfliksem.

Niemal dwa lata temu, dokładnie 3 sierpnia 2021 roku, rozpoczęła się przygoda Viaplay z polskim rynkiem. Ledwie kilka dni później ogłoszono, że to właśnie skandynawska spółka wykupiła aż na 8 lat, do końca sezonu 2028/29, prawa do transmisji Bundesligi. Następnym krokiem było przejęcie transmisji angielskiej Premier League oraz meczów Ligii Europejskiej i rozgrywek w ramach Konfederacji.

To doprowadziło do kompletnej rewolucji i zmiany dotychczasowego układu, bowiem stacje telewizyjne Canal+, a także Eleven Sports pozbawione zostały dostępu do transmisji, na których budowały dotąd swą pozycję rynkową.

Viaplay na koniec minionego roku miał w Polsce ponad 1,2 miliona subskrybentów

W ciągu kilkunastu miesięcy Viaplay pozyskał milion subskrybentów, którzy zwyczajowo podpisywali umowy na co najmniej rok, bowiem chcieli na bieżąco oglądać relacje z widowisk sportowych. Według danych na koniec 2022 roku w Polsce spółka miała około 1,2 miliona subskrybentów. Zakładając, że tak zwany pełen pakiet usług kosztuje około 55 złotych, można mówić o dobrym, stałym przepływie gotówki.

Na fali rosnącego zainteresowania wyścigami Formuły 1 skandynawska spółka podpisała z Liberty Media umowę na wyłączność na kolejne trzy sezony transmisji wszystkich wyścigów. Od tego sezonu zaczęła pokazywać w Polsce wyścigi królowej sportów motorowych. Jak się jednak okazało, koszty realizacji przekazu były dużo większe, niż początkowo zakładano, co dodatkowo obciążyło budżet.

Viaplay na koniec 2022 roku obecny był w krajach nordyckich, czyli w Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii i Finlandii oraz w trzech państwach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), a także w Holandii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych i oczywiście Polsce. Jednak pomimo geograficznej penetracji liczba klientów nadal była niewystarczająca. Nie udało się osiągnąć efektu skali, a koszty rosły z miesiąca na miesiąc.

Drastyczne oszczędności i zwolnienia nie uchroniły firmy przed koniecznością zmiany strategii biznesowej

Sygnałem, że źle się dzieje, było najpierw ograniczenie finansowania nowych i współtworzonych produkcji filmowych. Następnie przekazano w komunikacie, że 5 czerwca tego roku następuje nieoczekiwana zmiana na stanowisku prezesa. Nowy szef Joergen Madsen Lindenmann natychmiast zajął się oceną sytuacji i w ciągu kilku dni przeprowadził pierwsze zwolnienia.

Zapowiedział wprowadzenie oszczędności i przegląd operacji na poszczególnych rynkach międzynarodowych. Natychmiast podjęto decyzję o wydzieleniu aktywów niezwiązanych z bieżącą działalnością i przygotowano je do sprzedaży oraz rozpoczęto negocjacje finansowe z partnerami dystrybucyjnymi.

Jednak dla rynku największym zaskoczeniem było przesunięcie publikacji półrocznych wyników finansowych na 20 lipca. Mogło to tylko oznaczać, że dzieje się coś niedobrego i trzeba poczekać na ostateczne rozstrzygnięcia.

Dzisiejszy komunikat nie pozostawia złudzeń - Viaplay po dwóch latach huraoptymistycznego rozwoju na kredyt zwija swój biznes i pozostawia swoich klientów na przysłowiowym lodzie.

- Ogłaszamy dziś nową strategię i plan, który obejmuje skupienie się na naszych głównych operacjach w Skandynawii i Holandii, zmniejszenie rozmiaru biznesowego i wycofanie się z innych rynków międzynarodowych. Ilość nowych abonentów nie pokrywała kosztów, a zastój na rynku reklamy jest bardzo odczuwalny. Założenia ekspansji międzynarodowej okazały się chybione, a dochodzenie do uzyskania rentowności bardzo przesunęło się w czasie. Musimy działać szybko, żeby sprostać nowym wyzwaniom - czytamy w komentarzu Viaplay.

Dobrze byłoby, gdyby abonenci wiedzieli, od kiedy wstrzymane zostanie przesyłanie treści audiowizualnych

Na ten rok planowano wzrost liczby abonentów z około 7,5 miliona do 9 milionów, jednak po pierwszym półroczu podpisano, per saldo, tylko 200 tysięcy umów.

Otwarte pozostaje pytanie, od kiedy spółka zamierza zaprzestać świadczenia usług stremingowych i w jaki sposób będzie się rozliczać z osobami mającymi podpisane umowy. Przypomnę, że w naszym kraju dotyczy to ponad 1,2 miliona subskrybentów.

Już niebawem zacznie się wyścig po prawa do transmisji czołowych lig europejskich i wyścigów F1

Osobną kwestią pozostaje sprzedaż praw do transmisji na poszczególnych rynkach. Zwłaszcza że już za kilkanaście dni rozpoczynają się rozgrywki Bundesligi. W sytuacji przymusowej, w jakiej znalazł się Viaplay, zapewne cena sprzedaży będzie o kilkadziesiąt procent niższa od tej zapłaconej przed dwoma laty. Na stole jest także Formuła 1.

Wydaje się, że negocjacje handlowe rozpoczną się natychmiast po publicznym ogłoszeniu strategii wycofania się z kilku rynków. Czas nagli, a w przypadku Polski można z góry określić, kto może być zainteresowany poszczególnymi prawami (np. Canal+ czy Eleven Sports).

Dobrze byłoby również, gdyby do sprawy odniósł się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ ważne jest ustalenie zwrotu nadpłaty za abonament dla wszystkich, którzy mają nadal aktywne umowy z Viaplay.