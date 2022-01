Konkurs NCBR: W których gminach powstaną demonstratory nowoczesnych budynków ekologicznych?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza konkurs dla gmin, które chcą zostać partnerem strategicznym Centrum w realizacji przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Budowa ma się odbywać z gotowych elementów i potrwa maksymalnie 3 miesiące dla budynków w technologii modułowej 3D oraz do 6 miesięcy dla budynków w technologii prefabrykowanej 2D. Budynki powstaną w wyspecjalizowanych wytwórniach w Polsce, a ich wnętrza zostaną wyposażone – wykończone powierzchnie ścian i podłóg, kompletna stolarka drzwiowa i okienna, zabudowa kuchenna ze sprzętem AGD. Ponadto demonstratory będą dostosowane do potrzeb ich mieszkańców z uwzględnieniem wyzwań demograficznych, a zagospodarowanie terenu wokół demonstratorów sprzyjać ma integracji mieszkańców.Nabór wniosków w konkursie w sprawie wyboru partnerów strategicznych do współpracy publiczno-publicznej na potrzeby przedsięwzięcia realizowanego w formule PCP pn. „Budownictwo efektywnie energetycznie i procesowo” trwa do 21 lutego br. Szczegółowa dokumentacja konkursu znajduje się na stronie internetowej NCBR Więcej o korzyściach, jakie z realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu odniesie środowisko, polska gospodarka i mieszkańcy, będzie można dowiedzieć się w czasie EEC Trends , 20 stycznia br. w Warszawie, podczas dyskusji „Zielona transformacja gospodarki”, w której udział weźmie dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki oraz podczas panelu „Wodór – paliwo przyszłości”, z udziałem Agnieszki Marciniak, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju NCBR.