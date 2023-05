Konsekwencje nierówności cyfrowych mogą być złe dla Polski i Europy

- Warto porozmawiać, co zrobić, by nierówności cyfrowe między Polską i Europą a resztą świata się nie zwiększały. Musimy aktywnie uczestniczyć w rozwoju nowych technologii - stwierdził Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, w rozmowie z WNP.PL.

- Jeżeli spełnią się prognozy analityków, którzy mówią, że czwarta rewolucja przemysłowa zostawi dużo większą różnicę między największymi liderami a tymi, którzy nadganiają, to konsekwencje dla Europy i Polski będą bardzo złe, jeśli w tę czwartą rewolucję nie włączymy się pełną parą, - podkreśla w rozmowie z WNP.PL minister cyfryzacji.

Poniżej pełna rozmowa z Januszem Cieszyńskim, ministrem cyfryzacji.



I dodaje: - W Polsce jest klimat do inwestycji, klimat do tworzenia miejsc pracy i rozwoju nowych technologii. Myślę, że to dobry kierunek i najlepszy sposób na to, by cyfrowe nierówności niwelować.

Problem cyfrowych nierówności lub wręcz cyfrowego wykluczenia nie jest możliwy do rozwiązania bez systemowych zmian. Jak uważa szef resortu cyfryzacji, Polska powinna skupić się na edukowaniu młodych ludzi, by absolwenci szkół i uniwersytetów byli wyposażeni w kompetencje cyfrowe, niezbędne na rynku pracy.

Inną istotną kwestią jest jak najszersza dostępność cyfrowych usług publicznych nawet dla seniorów.

- Jeżeli chodzi o e-usługi publiczne, to powinny zostać zaprojektowane w taki sposób i działać tak, żeby każdy mógł z nich sprawnie korzystać i każdy mógł sobie z nimi poradzić; dobrym przykładem jest e-recepta. Chciałbym też zwrócić uwagę, że od początku roku wydano ponad 400 tys. elektronicznych legitymacji emeryta i rencisty - mówi minister Cieszyński.

W rozmowie z WNP.PL minister cyfryzacji zapowiedział też nowe podejście do uruchamiania usług publicznych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej mObywatel 2.0.