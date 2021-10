Konsultacje wydłużone o tydzień. „Znów prawo jest tworzone na kolanie”

Wygląda na to, że strona rządowa ugięła się pod naciskiem ekspertów i przedstawicieli branży, którzy domagali się przedłużenia konsultacji dotyczących nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustępstwo nie jest jednak duże, bo konsultacje zostały przedłużone jedynie o kolejny tydzień - do 2 listopada. To zdaniem Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Pracodawców RP, i tak zbyt krótki termin, a konsultacje powinny być przeprowadzone w szerokim trybie społecznym.

Wskazuje na jeszcze jedną - jego zdaniem - rażącą niekonsekwencję w działaniach rządu odnosząc się tutaj do zarzutów przedstawicieli Huawei, którzy argumentują, że nowe zapisy w nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dyskryminują chińską firmę.- Niedawno Ministerstwo Finansów ogłosiło sprzedaż obligacji na rynku chińskim, a tydzień później w tej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pojawiają się zapisy dyskryminujące dla chińskich firm. W takim razie chciałem zapytać, czy ktoś nad tym wszystkim panuje i czy leci z nami pilot - dodaje Malinowski.Zobacz też: Projekt Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa trafi do Komitetu ds. bezpieczeństwa i obronności W sprawie noweli ustawy interweniowała również Konfederacja Lewiatan, której przedstawiciele 19 października br. wysłali do KPRM prośbę o przeprowadzenie konsultacji publicznych oraz włączenie KL w proces opiniowania nowej wersji projektu ustawy.- Traktujemy nową wersję projektu jako jakościowo nowy projekt ustawy, który powinien zostać poddany konsultacjom publicznym. Projekt, w jego najnowszej odsłonie, zawiera szereg nowych elementów (w stosunku do poprzedniej wersji), które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie firm objętych jego zakresem. Dlatego z uwagi na obszerność zmian zawartych w projekcie KL wnioskowała o miesięczny termin na konsultacje - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Aleksandra Musielak, ekspertka w Departamencie Prawnym Konfederacji Lewiatan, ekspertka Rady ds. Cyfryzacji przy KPRM.- Przedłużenie terminu konsultacji do 2 listopada to już o wiele bardziej rozsądny termin niż początkowy tygodniowy termin. Natomiast najlepszym rozwiązaniem byłby otwarte konsultacje społeczne, w których mogliby wziąć wszyscy zainteresowani, a nie tylko ograniczenie ich do wybranej grupy oraz wydłużenie ich czasu trwania do miesiąca - dodaje Aleksandra Musielak.