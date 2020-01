Konta społecznościowe 15 drużyn NFL zhakowane przed Super Bowl

Konta społecznościowe 15 drużyn futbolu amerykańskiego z ligi NFL zostały zhakowane przed mistrzostwami Super Bowl. Do akcji przyznała się grupa OurMine, która włamuje się na konta, a potem oferuje wzmocnienie ich cyberbezpieczeństwa za opłatą - podało we wtorek BBC.

Ofiarą hakerów padły konta na Twitterze, Facebooku i Instagramie należące do 15 drużyn z National Football League (NFL).

Liga przygotowuje się obecnie do kluczowego wydarzenia sezonu, zaplanowanego na 2 lutego finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim - Super Bowl. To coroczne spotkanie określane jest jako największe wydarzenie w amerykańskim kalendarzu sportowym.

Atak rozpoczął się od przejęcia konta drużyny z Chicago, the Bears i ogłoszenia na nim wykupienia przez przedstawiciela Arabii Saudyjskiej oraz sprzedaży kluczowego zawodnika za jednego dolara.

Następnie grupa OurMine włamywała się na kolejne konta, m.in. Kansas City Chiefs, Green Bay Packers, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Indianapolis Colts, Houston Texans, New York Giants, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers, San Francisco 49ers, Cleveland Browns, Arizona Cardinals i Minnesota Vikings.

Atak miał pokazać, iż poziom zabezpieczeń w internecie "wciąż jest niski" i musi zostać podwyższony - wskazała grupa OurMine. Po przejęciu kont wiele z nich opublikowało wiadomość - "Cześć, to znowu my. Zjawiliśmy się, by pokazać ludziom, że wszystko można zhakować". Profilom zmieniono też lub skasowano zdjęcia profilowe i inne dane. Konto grupy OurMine zostało zdjęte z Twittera.

W komentarzu dla BBC grupa hakerska wskazała, że przed atakiem firma zgłosiła się do NFL oferując wzmocnienie bezpieczeństwa ligi. Wiadomość została jednak bez odpowiedzi. Obecnie OurMine działa z terytorium Dubaju.

Serwis przypomniał, że grupa wiązana jest z wcześniejszymi atakami na znane osoby (szef Google'a Sundar Pichai, założyciel Twittera Jack Dorsey) i firmy (Netflix, Marvel, Buzzfeed), które wykorzystała jako reklamę swoich komercyjnych usług cyberbezpieczeństwa.

Twitter potwierdził, że konta padły ofiarą hakerów używających w tym celu dodatkowego narzędzia. "Jak tylko się o tym dowiedzieliśmy, zablokowaliśmy konta i ściśle współpracowaliśmy działaliśmy z drużynami w celu ich odzyskania" - dodano. NFL odmówiło skomentowania zdarzenia.