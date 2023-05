Korea ma chipowy problem

Na niesłychanie wrażliwym rynku chipów trwają przetasowania. Stagnacja odbija się na producentach, polityka wpływa na rynek. Korea, której gospodarka opiera się na półprzewodnikach, musi działać, by nie popaść w tarapaty

Gospodarka Korei Południowej napędzana jest w dużej mierze przez handel zagraniczny, którego wartość zgodnie z danymi Banku Światowego za 2021 r. odpowiada 80 proc. PKB tego kraju.

Wśród tamtejszych dóbr eksportowych wiodącą rolę odgrywa elektronika, w tym półprzewodniki, stanowiące prawie jedną piątą południowokoreańskiego wywozu.

Lokalni analitycy alarmują jednak, że krajowa produkcja powoduje spore obciążenie wynikające z niedostatecznej dywersyfikacji produktowej w tej branży będącej sercem gospodarki cyfrowej. Chodzi tu przede wszystkim o karty pamięci, których sprzedaż uzależniona jest mocno od wahań cenowych na rynku, narażając krajowy eksport i PKB na stagnację.

Półprzewodniki stały się eksportowym hitem Korei Południowej

Dane historyczne skłaniają do dużego optymizmu. Jak podaje portal Business Korea, w 2022 r. południowokoreańscy producenci wyeksportowali półprzewodniki za rekordową wartość prawie 131 mld dolarów. Był to wciąż efekt szczytu popytu związanego z pandemią Covid-19 i przyspieszoną digitalizacją wielu obszarów życia. Korea Południowa zapewniła sobie pozycję jednego z czołowych producentów w tym sektorze, stawiając na niego jako strategiczny obszar rozwoju technologii jeszcze pod koniec ubiegłego wieku. Obecnie firmy takie jak Samsung Electronics i SK Hynix należą do czołowych producentów branży.

Południowokoreańskie przedsiębiorstwa zajmują wiodące miejsce na globalnym rynku pośród producentów nazywanych po angielsku IDM (Integrated Device Manufacturers). Ich działalność pokrywa kompleksowy proces projektowania i produkcji układów scalonych. Głównymi odbiorcami tych firm są producenci elektroniki użytkowej, zintegrowanego sprzętu informatycznego, branży motoryzacyjnej czy chociażby dostawcy usług chmury obliczeniowej. Według danych firmy analitycznej IC Insgiths w 2021 r. Korea Południowa opowiadała za 33 proc. wartości globalnego rynku pod względem sprzedaży w segmencie IDM.

Wśród głównych produktów południowokoreańskich producentów znajdują się przede wszystkim karty pamięci, w tym układy DRAM i NAND Flash. Pierwsze z nich służą do tymczasowego przechowywania danych i stanowią kluczowy element budowy komputerów, smartfonów, serwerów czy konsoli do gier. Te drugie stosowane są do długoterminowego magazynowania danych i wykorzystuje się je w dyskach SSD, pamięciach USB i innych urządzeniach elektronicznych. Samsung i SK Hynix pozostają globalnymi liderami branży pamięci DRAM, odpowiednio z 45 proc. i 28 proc. udziałów w światowym rynku w ostatnim kwartale 2022 r.

Warto zaznaczyć, że firmy takie jak Samsung Electronics obecne są również w tzw. segmencie foundry (czyli dosłownie „odlewni”), działającym wedle modelu biznesowego, w którym producenci specjalizują się w dostarczaniu półprzewodników („odlewaniu”) na zlecenie i najczęściej wedle projektu innych przedsiębiorstw.

Te projekty chipów - przez długi czas segmentu zdominowanego przez USA - mogą być z kolei efektem prac firm określanych mianem „fabless” (dosł. „bez fabryk”), czyli opracowujących projekty układów scalonych.

Według danych firmy analitycznej Counterpoint udział Samsunga w globalnym rynku foundry wynosił 13 proc. w pierwszym kwartale 2023 r. Bezkonkurencyjnym liderem pozostaje na tym polu tajwańskie TSMC z 59 proc. Południowokoreańskie firmy zajmują się ponadto m.in. produkcją rozwiązań SoC (System-on-Chip) integrujących komponenty, takie jak procesory, jednostki graficzne i pamięć, a także produkcją układów logicznych i sterujących ekranami.

Gospodarka pod wpływem eksportu chipów. Na horyzoncie widać problemy

Korea jest więc dominującym globalnym dostawcą systemu IDM oraz liczącym się producentem („odlewnikiem”) chipów. Jak odnotowuje portal The Korea Herald sektor produkcji mikroprocesorów ma istotny wpływ na kondycję krajowej gospodarki, uzależniając ją wyraźnie od cykli koniunkturalnych na globalnym rynku. Według think tanku Korea Development Institute 10-procentowy spadek eksportu półprzewodników przekłada się na 0,78-proc. spadek PKB Korei Południowej.

I właśnie na tym polega wyzwanie. Hossa na rynku należy do przeszłości, a obecnie południowokoreańska gospodarka mierzy się z widocznym spowolnieniem wzrostu. Jedną z wiodących przyczyn jest trwający już od siedmiu miesięcy z rzędu spadek eksportu, który w kwietniu zmalał o 14,2 proc. r/r. Agencja Reuters zauważa, że jest to już także 14. miesiąc od kiedy Korea Południowa odnotowuje ujemny bilans handlowy, na co wpływ miały uprzednio wysokie ceny importowanych paliw.

Kolejnym z głównych powodów ujemnego bilansu jest spadek wartości eksportu półprzewodników, który w kwietniu odnotował aż o 41 proc. niższą wartość w stosunku do porównywalnego okresu zeszłego roku. Jest to segment o największym (prawie jedna piąta) udziale w sprzedaży zagranicznej Korei Południowej. Think tank KDI wskazuje w swoim niedawnym raporcie na podobieństwo do wyników odnotowanych podczas kryzysów, tzw. bańki internetowej w 2001 r. (-42,3 proc.) i finansowego w 2008 r. (-47,2 proc).

Zdaniem amerykańskiej organizacji SIA (Semiconductor Industry Association) przyczyną globalnego spadku sprzedaży półprzewodników jest kombinacja takich czynników, jak wysoka inflacja większości gospodarek świata, trwające napięcia geopolityczne czy wciąż utrzymujące się skutki pandemii i związane z nią wahania popytu.

Dywersyfikacja kluczem do rozwiązania problemu Korei Południowej

Dlatego wiodący think tank KDI postuluje zmiany dostosowawcze w tej gałęzi przemysłu. Rekomenduje większą dywersyfikację w produkcji półprzewodników. Miałoby to na celu zwiększenie odporności branży na wahania popytu poszczególnych jej segmentów. Jak wskazuje Instytut, karty pamięci odpowiadają za prawie 64 proc. sprzedaży zagranicznej chipów południowokoreańskich producentów. Segment ten pokrywa jednak tylko ok. 30,5 proc. światowego rynku półprzewodników.

Co więcej, zdaniem analityków KDI karty pamięci są mocno podatne na wahania globalnej koniunktury - obejmują stosunkowo niewielkie portfolio produktów masowej produkcji, a ich sprzedaż związana jest z konkurencją cenową pomiędzy producentami i zmianami popytu na globalnym rynku. Z kolei w przypadku półprzewodników niezwiązanych z pamięcią mamy często do czynienia z produkcją na zamówienie, co pozwala na większą przewidywalność i odporność na zmiany na rynku konsumenckim.

Korea Południowa musi więc poszukiwać równowagi poprzez rozwój pozostałych grup produktowych przemysłu półprzewodnikowego, a środkiem do tego mogą być ogłoszone już plany wielomiliardowych inwestycji w kraju i za granicą.

Na niesłychanie wrażliwym rynku chipów coraz ważniejszą rolę odgrywają Chiny, a z kolei polityka USA w istotny sposób reguluje światowy handel tymi strategicznymi dobrami. Nawet po to by pozostać na tej samej pozycji, w wyścigu technologicznym i biznesowym trzeba biec. Dotyczy to także liderów, takich jak Korea Południowa.

