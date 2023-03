Korea Płd. chce zostać światowym liderem w produkcji półprzewodników

Rząd Korei Płd. ogłosił w środę plan budowy największego na świecie klastra produkcji półprzewodników. Według zapowiedzi resortu przemysłu ma on przyciągnąć równowartość 230 mld dolarów inwestycji i zapewnić krajowi pozycję globalnego lidera w tym sektorze.

Klaster półprzewodnikowy ma powstać w prowincji Gyeonggi

Budowa klastra produkcji układów scalonych jest elementem rządowego planu promocji sześciu kluczowych gałęzi przemysłu: czipów, ekranów, akumulatorów, biologii, pojazdów przyszłości i robotów - podała agencja Yonhap, przytaczając komunikat ministerstwa.

"Najnowocześniejsze branże są kluczowym silnikiem wzrostu, jak również strategicznym atutem bezpieczeństwa, i bezpośrednio łączą się z naszymi miejscami pracy i źródłami zarobków dla społeczeństwa" - powiedział prezydent Korei Płd. Jun Suk Jeol, który ogłosił plan.

Klaster półprzewodnikowy ma powstać w prowincji Gyeonggi, na obszarze metropolitarnym Seulu. Według planu do 2042 roku ma się tam ulokować pięć zaawansowanych technicznie fabryk czipów, a także około 150 zakładów krajowych i zagranicznych firm, wytwarzających materiały i części oraz opracowujących układy scalone.

"Mega klaster będzie zawierał cały łańcuch wartości półprzewodników. Rząd będzie stosował środki, by kraj stał się globalnym liderem w przemyśle systemowych półprzewodników (…) w bliskiej współpracy z firmami" - napisano w komunikacie resortu handlu, przemysłu i energii.

Branża półprzewodników jednym z obszarów rywalizacji pomiędzy USA a Chinami

Według dziennika "Korea Herald" głównym inwestorem w klaster będzie koncern Samsung, który jest już największym producentem pamięci półprzewodnikowych na świecie. Choć Korea Płd. ma silną pozycję w dziedzinie pamięci półprzewodnikowych, ekranów czy akumulatorów, jej udział w globalnym rynku czipów systemowych (niepamięciowych) wynosi zaledwie 2-3 proc. - podała gazeta.

Komentatorzy zwracają uwagę, że branża półprzewodników stała się jednym z obszarów narastającej globalnej rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami a Chinami. W ostatnich miesiącach plany wzmocnienia tej branży ogłosiły również niektóre inne państwa, w tym USA. Waszyngton zabiega też o zacieśnienie współpracy z Seulem, Tokio i Tajpej, by zmniejszyć wpływy Pekinu w tym sektorze.

Kluczowe znaczenie łańcuchów dostaw w przemyśle półprzewodników ukazała pandemia Covid-19, z powodu której na świecie pojawiły się niedobory układów scalonych używanych do produkcji wielu ważnych towarów, do smartfonów po pociski rakietowe. Pojawiają się również obawy o możliwe zakłócenia, jeśli doszłoby do konfliktu o Tajwan.