Korea Pld.: Ponad 6 mln dol. kary dla Facebooka za udostępnienie danych

Południowokoreański urząd ds. ochrony danych nałożył na Facebooka karę ponad 6 mln dol. za udostępnienie innym operatorom informacji o użytkownikach serwisu bez ich wiedzy i zgody. Agencja domaga się też wszczęcia postepowania karnego wobec koncernu.

Południowokoreańska Komisja Ochrony Danych Osobowych, powołana do życia w sierpniu tego roku, poinformowała w oficjalnym oświadczeniu, że nałożyła na Facebooka grzywnę w wysokości 6,1 mln dolarów za udostępnienie danych internautów zewnętrznym firmom.

Jak ujawnia agencja, w okresie od maja 2012 r. do czerwca 2018 r. dane osobowe przynajmniej 3,3 mln z pośród 18 mln użytkowników Facebooka w Korei Płd. zostały przekazane innym operatorom. W praktyce wyglądało to tak, że kiedy użytkownik logował się na stronę Facebooka, jego dane osobowe a także informacje o koncie w serwisie, w tym o liście jego znajomych, przekazywane były operatorowi, z którego usług korzystał. Odbywało się to bez wiedzy i zgody internautów.

Komisja domaga się również, żeby wobec spółki Facebook Ireland, na którą nałożona została wspomniana grzywna, przeprowadzone zostało postępowanie karne.

"Współpracowaliśmy z urzędem tak bardzo, jak to tylko było możliwe podczas całego dochodzenia, dlatego ubolewamy nad tym, że Komisja Ochrony Danych Osobowych domaga się jeszcze sprawy karnej wobec Facebooka" - powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka firmy w Seulu. Rzeczniczka odmówiła jednak dodatkowych komentarzy tłumacząc, że firma potrzebuje czasu, żeby zapoznać z decyzją koreańskiego urzędu.