Korea Południowa dołącza do elitarnego grona kosmicznych graczy

Południowokoreańska agencja kosmiczna wyniosła na orbitę ziemską satelity własnej produkcji, co równie istotne za pomocą własnej rakiety - Nuri. Tym samym kraj ten dołączył do wąskiego grona państw, które są w stanie samodzielnie zbudować i wykorzystać oba elementy.

Podbój kosmosu pozwoli Korei Południowej na zwiększenie swoich zdolności wywiadowczych oraz na wykorzystanie potencjału komercyjnego i technologicznego, jaki daje własna infrastruktura w kosmosie.

Zgodnie z relacją agencji Reutera 25 maja br. Korea Południowa wyniosła na orbitę ziemi satelitę za pomocą rakiety własnej konstrukcji o nazwie Nuri, co po koreańsku oznacza “świat”. Projekt jej budowy rozpoczął się w 2010 r. Rakieta wystartowała z ośrodka Naro Space Center na południowym wybrzeżu kraju. Spośród ośmiu wyniesionych na orbitę satelitów, najważniejszą rolę pełniła komercyjna. Zgodnie z wypowiedzią ministra nauki Lee Jong-ho udało się jej nawiązać łączność ze stacją bazową na Antarktydzie.

Południowokoreańskiej misji kosmicznej udało się także skutecznie umieścić na orbicie sześć pozostałych satelitów, a w przypadku jednego nie ma pewności co do powodzenia jego odłączenia się od rakiety. Zgodnie z relacją portalu Space cztery z satelitów są elementem misji SNIPE (Small scale magnetospheric and Ionospheric Plasma Experiment), która ma na celu badanie środowiska plazmy na orbicie okołoziemskiej. Początkowo miały być wyniesione przez rosyjską rakietę, ale po inwazji Rosji na Ukrainę postanowiono wykorzystać Nuri.

Według doniesień portalu NASASpaceflight w satelitach biorących udział w misji SNIPE zainstalowano sondy Langmuira, magnetometry fluxgate oraz detektory cząstek o wysokiej energii. Poza wyposażeniem w sprzęt komunikacyjny w pasmach HF i S, posiadają również moduły Iridium, umożliwiające komunikację z Ziemią jako zapasowe łącze danych.

Swój pierwszy lot rakieta Nuri wykonała w 2021 r. Choć zakończył się wtedy nie do końca zgodnie z planem, ponieważ nie udało się wówczas umieścić satelity na orbicie, stanowił ważną demonstrację zdolności kosmicznych. Jak podaje portal Asia Nikkei prezydent Yoon Suk-yeol określił misję jako kluczowy krok w rozwoju potencjału kosmicznego Korei Południowej. Dzięki temu dołącza ona do grona siedmiu państw, które są w stanie wynieść na orbitę satelitę własnej produkcji za pomocą samodzielnie zbudowanej rakiety. Obecnie w tej grupie są Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Chiny, Japonia i Indie.

Zbudowanie skutecznego systemu rakiet nośnych i satelitów może potencjalnie stanowić element przyszłej infrastruktury 6G, wzmacniając pozycję Korei Południowej w wyścigu w wyścigu technologicznym o dominację w budowie sieci mobilnej nowej generacji. Zdolność do wynoszenia własnych obiektów kosmicznych będzie także pozwalać na wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi szpiegowskich. Koreańczycy mogą mieć także coraz większy udział w eksploracji księżyca, na który jeszcze przed 2030 r. wybierają się Chińczycy.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma