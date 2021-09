Korea Południowa nakłada karę na Google

Południowokoreańska agencja antymonopolowa KFTC (The Korea Fair Trade Commission) nałożyła na Google (Alphabet) karę wysokości 177 mln USD. Amerykański gigant technologiczny ma w ten sposób ponieść konsekwencje zmuszania Samsunga oraz pozostałych producentów urządzeń mobilnych do wykorzystywania wyłącznie oficjalnych wersji systemu operacyjnego Android. Jest to już kolejny w tym miesiącu krok Koreańczyków w kierunku podważenia monopolu Google i Apple na rynku smartfonów i tabletów.